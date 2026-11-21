ETV Bharat / state

हरदोई के बालाजी धाम में हाथी ने महंत के बड़े भाई को सूंड से पकड़कर जमीन पर पटका और पैरों से रौंदा, मौत

टहलाने के दौरान अचानक बेकाबू हुआ मंदिर का हाथी, जान बचाने के लिए परिसर में मची भगदड़. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: हरदोई जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र के खेतुई स्थित प्रसिद्ध बालाजी धाम परिसर में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई, जब वहां मौजूद पालतू हाथी अचानक आक्रामक हो गया. हाथी ने मंदिर के महंत बाबा नागेंद्र दास के बड़े भाई को पहले जमीन पर पटका और फिर पैरों से बुरी तरह रौंद दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई. इस खौफनाक हादसे के बाद से श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है. जानकारी के अनुसार, बालाजी धाम के महंत बाबा नागेंद्र दास के 50 वर्षीय बड़े भाई राम सिंह उर्फ कल्लू पुत्र भगवान बक्स सिंह निवासी खेतुई शनिवार को मंदिर के पालतू हाथी को परिसर में टहला रहे थे.

बेड़ियों से काबू पाया गया बेकाबू हाथी: प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, टहलाने के दौरान अचानक हाथी बिगड़ गया और उसने राम सिंह उर्फ कल्लू पर हमला बोल दिया. हाथी ने पहले उन्हें सूंड से पकड़कर जमीन पर जोर से पटका और उसके बाद अपने भारी-भरकम पैरों से उन्हें रौंद दिया. अचानक हुए इस हमले को देखकर परिसर में मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई और जान बचाने के लिए इधर-उधर भगदड़ शुरू हो गई. कड़ी मशक्कत के बाद हाथी के पैरों में बेड़ियां डालकर किसी तरह उस पर काबू पाया गया.

अस्पताल पहुंचने से पहले थम गईं सांसें: इसके बाद गंभीर रूप से घायल राम सिंह उर्फ कल्लू को आनन-फानन में उपचार के लिए 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक राम सिंह उर्फ कल्लू अपने चार भाइयों में सबसे बड़े थे. उनके परिवार में पत्नी लक्ष्मी, एक बेटा शुभम और दो बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है. उनकी आकस्मिक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है.