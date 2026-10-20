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हरदोई में चोरी का खुलासा: 10 साल से काम करने वाली नौकरानी और उसके प्रेमी ड्राइवर ने उड़ाई थी नकदी और जेवरात

अंकित पांडेय के घर को बनाया था निशाना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पॉश आवास विकास कॉलोनी में हुई एक चोरी की वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया है. किसी बाहरी चोर के बजाय घर में ही बरसों से घरेलू कामकाज करने वाली नौकरानी और उसके ड्राइवर प्रेमी ने मिलकर इस चोरी के खतरनाक षड्यंत्र को अंजाम दिया था.

पुलिस ने दोनों प्रेमी-प्रेमिका को दबोच लिया है और उनके पास से 1 लाख 90 हजार रुपये नकद के साथ-साथ भारी मात्रा में सोने के कीमती आभूषण भी बरामद कर लिए हैं.

सीओ सिटी अजीत चौहान. (Video Credit: ETV Bharat) नौकरानी और ड्राइवर प्रेमी ने रची थी साजिश: सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी निवासी अंकित पाण्डेय पुत्र अवधेश पाण्डेय ने थाना कोतवाली शहर में लिखित तहरीर दी थी. शिकायत में बताया गया था कि 15 अक्टूबर 2026 की रात उनके घर से अलमारी तोड़कर नकदी और कीमती सोने के जेवर चुरा लिए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया था. जब पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से गहराई से छानबीन की, तो बेहद चौंकाने वाले और सनसनीखेज तथ्य सामने आए.