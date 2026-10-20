हरदोई में चोरी का खुलासा: 10 साल से काम करने वाली नौकरानी और उसके प्रेमी ड्राइवर ने उड़ाई थी नकदी और जेवरात
हरदोई में चोरी के मामले में पुलिस ने 10 साल से काम करने वाली नौकरानी और उसके ड्राइवर प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 4:57 PM IST
हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पॉश आवास विकास कॉलोनी में हुई एक चोरी की वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया है. किसी बाहरी चोर के बजाय घर में ही बरसों से घरेलू कामकाज करने वाली नौकरानी और उसके ड्राइवर प्रेमी ने मिलकर इस चोरी के खतरनाक षड्यंत्र को अंजाम दिया था.
पुलिस ने दोनों प्रेमी-प्रेमिका को दबोच लिया है और उनके पास से 1 लाख 90 हजार रुपये नकद के साथ-साथ भारी मात्रा में सोने के कीमती आभूषण भी बरामद कर लिए हैं.
नौकरानी और ड्राइवर प्रेमी ने रची थी साजिश: सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी निवासी अंकित पाण्डेय पुत्र अवधेश पाण्डेय ने थाना कोतवाली शहर में लिखित तहरीर दी थी. शिकायत में बताया गया था कि 15 अक्टूबर 2026 की रात उनके घर से अलमारी तोड़कर नकदी और कीमती सोने के जेवर चुरा लिए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया था. जब पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से गहराई से छानबीन की, तो बेहद चौंकाने वाले और सनसनीखेज तथ्य सामने आए.
दस साल के भरोसे को तार-तार किया: पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पीड़ित परिवार के घर में जूली कश्यप नाम की महिला करीब 10 वर्षों से लगातार घरेलू कामकाज कर रही थी. इसी लंबे समय के दौरान जूली के संबंध ड्राइवर का काम करने वाले सुशील कश्यप के साथ काफी प्रगाढ़ हो गए और दोनों प्रेम प्रसंग के बंधन में बंध गए. पूछताछ के दौरान यह बात खुलकर सामने आई कि दोनों ने मिलकर ही इस चोरी की पूरी रूपरेखा तैयार की थी और मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
लाखों के जेवर और नकदी बरामद, न्यायालय में पेश: पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुशील कश्यप (निवासी निरालानगर, थाना हसनगंज, लखनऊ) और जूली कश्यप (निवासी हरीपुरवा, मजरा चांद बेहटा, थाना कोतवाली शहर) के रूप में हुई है. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए 1 लाख 90 हजार रुपये नकद, 4 सोने की चेन, 2 लॉकेट, एक जोड़ी टॉप्स और एक मंगलसूत्र समेत करीब 40 ग्राम सोना बरामद कर लिया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है.
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