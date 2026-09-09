हिमाचल में आंगनबाड़ी में कितने कर्मचारी कार्यरत और कितने पद खाली हैं? सरकार ने दिए जवाब
विधायक हरदीप सिंह बावा ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों की नियुक्ति और खाली पदों को लेकर मानसून सत्र के दौरान सरकार से सवाल पूछा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 3:58 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं कार्यरत हैं और कितने पद खाली है? इसको लेकर हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नालागढ़ से कांग्रेस विधायक हरदीप सिहं बावा ने सदन में सरकार से सवाल पूछे. जिसका सरकार की ओर जवाब दिया गया.
बीते मानसून सत्र के दौरान 2 सिंतबर को विधायक हरदीप सिंह बावा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से तारांकित प्रश्न संख्या 4679 के माध्यम से पूछा क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बतलाएंगे कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में कितने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं कार्यरत हैं और इनमें इन श्रेणियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं.
इसके जवाब में सरकार की ओर बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में वर्तमान में 511 सुपरवाइजर, 18,549 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 17,990 आंगनबाड़ी सहायिका कार्यरत हैं. वर्तमान में सुपरवाइजर के 246 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 376 और आंगनबाड़ी सहायिका के 935 पद रिक्त पड़े हैं.
वहीं, हरदीप सिंह बावा ने पूछा कि बीते तीन वर्षों में 1 अगस्त 2026 तक कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और कितनों को उनकी सेवानिवृित्त के बाद ग्रेच्युटी प्रदान की गई.
इस सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि बीते तीन वर्षों के दौरान कुल 188 सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत हुए हैं, जिनमें से 143 कर्मचारियों काे ग्रेच्युटी प्रदान की गई. जबकि 45 कर्मचारियों की नियमित सेवा अवधि 5 वर्ष से कम होने के कारण उन्हें ग्रेच्युटी प्रदान नहीं की गई.
इसके अलावा हरदीप सिंह बावा ने सदन में पूछा कि क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्याः 3153 वर्ष, 2022 एस०एल०पी० संख्याः 30193 वर्ष, 2017 मनीबेन बनाम सरकार के निर्णय अनुसार आंगनबाड़ी कर्मचारियां को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी देने का विचार रखती है, जिलावार ब्यौरा दें?
इसके जवाब में सरकार ने बताया सर्वाेच्च न्यायालय सिविल अपील संख्याः 3153 वर्ष, 2022 एस०एल०पी० संख्याः 30193 वर्ष, 2017 मनीबेन बनाम सरकार के निर्णय अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के बाद payment of gratuity Act, 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान देने का मामला वित्त विभाग में उठाया गया है.
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