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हिमाचल में आंगनबाड़ी में कितने कर्मचारी कार्यरत और कितने पद खाली हैं? सरकार ने दिए जवाब

आंगनबाड़ी केंद्र ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं कार्यरत हैं और कितने पद खाली है? इसको लेकर हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नालागढ़ से कांग्रेस विधायक हरदीप सिहं बावा ने सदन में सरकार से सवाल पूछे. जिसका सरकार की ओर जवाब दिया गया. बीते मानसून सत्र के दौरान 2 सिंतबर को विधायक हरदीप सिंह बावा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से तारांकित प्रश्न संख्या 4679 के माध्यम से पूछा क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बतलाएंगे कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में कितने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं कार्यरत हैं और इनमें इन श्रेणियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं. इसके जवाब में सरकार की ओर बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में वर्तमान में 511 सुपरवाइजर, 18,549 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 17,990 आंगनबाड़ी सहायिका कार्यरत हैं. वर्तमान में सुपरवाइजर के 246 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 376 और आंगनबाड़ी सहायिका के 935 पद रिक्त पड़े हैं. वहीं, हरदीप सिंह बावा ने पूछा कि बीते तीन वर्षों में 1 अगस्त 2026 तक कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और कितनों को उनकी सेवानिवृित्त के बाद ग्रेच्युटी प्रदान की गई.