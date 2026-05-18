वाराणसी में दिशा की बैठक में पहुंचे मंत्री हरदीप पुरी, बोले- पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं, नल से जल की शिकायतों को दूर करें
हरदीप पुरी ने कहा, भारत एक ऐसा देश है, जहां ना तो कच्चे तेल की कमी है, ना ही पीएनजी और एलपीजी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 6:29 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 6:47 PM IST
वाराणसी : केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने कहा, देश में पेट्रोल, डीजल और एलजी की कमी नहीं है. भारत अपने आप को तैयार कर रहा है. प्रधानमंत्री खुद पर्सनल लेवल पर इन चीजों को वॉच कर रहे हैं और जो भी अपील की गई है वह जनता के हित में की गई है.
हरदीप पुरी ने कहा कि 28 फरवरी से वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है. करीब 80 दिन होने वाले हैं. पिछले 4 साल में हमने यह दूसरा मेजर युद्ध देखा है. पहले रूस और यूक्रेन के बीच और अब ईरान-अमेरिका के बीच. हमारे पास कई नई समस्याएं हैं, इसका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है, जहां ना तो कच्चे तेल की कमी है, ना ही पाइप नेचुरल गैस (पीएनजी) की और न ही एलपीजी की.
एक दिन में 1000 करोड़ का लॉस : सरकार ने चार सालों में दाम नहीं बढ़ाये, बल्कि कम किया. मेरा मानना है कि एक परिवार अगर एक गैस सिलेंडर 3 महीने इस्तेमाल करता है, तो उस हिसाब से 60 रुपये बढ़ाने पर 1 रुपये प्रतिदिन बढ़ा. लेकिन इस समय कंपनियों का 1000 करोड़ रुपये का एक दिन में लॉस हो रहा है. अंडर रिकवरी और भी ज्यादा है, लेकिन लोगों की स्पिरिट बहुत कोऑपरेटिव है.
वाराणसी में एक दिन में 800 कनेक्शन दिए जा रहे : वाराणसी में तेजी से एलपीजी कनेक्शन को पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए. यहां चार गुना ज्यादा काम हुआ है, लेकिन यहां कम है. एक दिन में 800 इफेक्टिव कनेक्शन पाइप गैस के दे रहे हैं, उसमें 400 एलपीजी के लाभार्थी हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है. पाइप गैस ज्यादा सस्ती है और इफेक्टिव है. बनारस में इसको और तेजी से काम करना है.
चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया : उन्होंने कहा, लोग यह कहते हैं पहले क्यों नहीं सोचा, लेकिन पहले ऐसी समस्या नहीं आई थी और हमने इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है. एक भारत ही ऐसा देश है जहां दाम कम हुआ है, यहां पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है. कुछ जगहों पर होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की स्थिति बनाई गई थी, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटाया, वाराणसी में पाइप गैस नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल की कोई समस्या नहीं है.
हादसे वाले सड़कों का सर्वे हो : हरदीप पुरी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक भी की. उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत मंडल से जल योजनाओं की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के आधार पर करने के निर्देश दिए. कहा कि अगर किसी सड़क पर ज्यादा हादसे हो रहे हैं, तो सर्वे के साथ तैयार करके उसे भी दिशा की बैठक में रखें. हमारे साथ जो सपा और विपक्ष के हमारे साथी हैं वह हमारा खिंचाव तो करते हैं हमें परेशान करते हैं, लेकिन हमारी बातों को समझते हैं.
कार्यों की समीक्षा की : जिला विकास समन्वय एवं अनुसरण समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जल जीवन मिशन, आवास, शौचालय, मनरेगा के कार्यों सहित ग्राम विकास की परियोजनाएं एनआरएलएम आदि की समीक्षा की. उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जल की गुणवत्ता को प्राथमिकता दिए जाने पर जोर दिया और शिकायतों का जल्द निस्तारण करने को भी कहा.
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