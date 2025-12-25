ETV Bharat / state

ओडिशा में मारा गया हार्डकोर माओवादी गणेश उइके, अब तक 11 सेंट्रल कमेटी मेम्बर हो चुके हैं ढेर: बस्तर आईजी

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा, ओडिशा के कंधमाल एवं गंजाम जिलों के सीमावर्ती वन क्षेत्रों में सशस्त्र माओवादी कैडरों की उपस्थिति से संबंधित जानकारी मिली थी. विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर एलडब्ल्यूई-प्रभावित रम्भा वन क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. जो ऐतिहासिक रूप से माओवादियों की आवाजाही, पुनर्गठन एवं रसद आपूर्ति का प्रमुख मार्ग रहा है. 25 दिसम्बर 2025 की तड़के वन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों और माओवादी कैडरों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ समाप्त होने के पश्चात क्षेत्र में व्यवस्थित सर्च एवं एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन चलाया गया.

जगदलपुर: पड़ोसी राज्य ओडिशा में आज जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी. नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेम्बर गणेश उइके सहित 6 माओवादी मारे गए. जिससे नक्सल संगठन को काफी बड़ा झटका लगा है. गणेश उइके नक्सल संगठन में काफी बड़ा नाम था. मुठभेड़ पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि तय समय सीमा के भीतर हम नक्सलवाद का खात्मा करने में सफल होंगे.

बस्तर आईजी (ETV Bharat)

सर्चिंग के दौरान माओवादियों का मिला शव

एनकाउंटर के बाद तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान 2 महिला कैडरों सहित 4 माओवादियों के शव तथा हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किए गए. मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज किए गए माओवादियों में से एक की पहचान गणेश उइके के रूप में हुई है. जो प्रतिबंधित CPI (माओवादी) संगठन का सेंट्रल कमेटी सदस्य (CCM) एवं ओडिशा स्टेट कमेटी का प्रभारी था. गणेश उइके, लगभग 69 वर्ष, रूपा, राजेश तिवारी, चम्रू, पक्का हनुमंतु, गणेशन्ना एवं सोमारू जैसे कई उपनामों से भी जाना जाता था. हार्डकोर नक्सली गणेश उईके तेलंगाना राज्य के नलगोंडा ज़िले के चेंदुर मंडल स्थित पुल्लेमाला गांव का निवासी था.

कई दशक से नक्सली संगठन में था सक्रिय

बस्तर आईजी ने बताया कि गणेश उईके 1988 से दंडकारण्य क्षेत्र में संगठन का एक वरिष्ठ एक सक्रिय कैडर था. उसने जगदलपुर में सिटी ऑर्गनाइज़र (1988–1998), वेस्ट बस्तर डिवीजनल कमेटी के सचिव (1998–2006) तथा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य (2006 के पश्चात) के रूप में कार्य किया. गणेश उइके एक कट्टर माओवादी कैडर था. जिसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ के सुकमा एवं बीजापुर जिलों में कुल 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज थे. उसके आपराधिक घटनाओं से संबंधित विस्तृत विवरण संकलित किया जा रहा है. गणेश उइके कई गंभीर अपराधों में संलिप्त था. जिनमें वर्ष 2014 में सुकमा जिले के तोंगपाल क्षेत्र अंतर्गत टाहकवाड़ा में पुलिस दल पर किया गया सशस्त्र हमला प्रमुख है. जिसमें 15 पुलिस जवान शहीद हुए. उसके आपराधिक कृत्यों में नागरिक हत्याएं, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, पुलिस बलों पर सशस्त्र हमले तथा हथियारों एवं विस्फोटकों का अवैध उपयोग एवं कब्जा शामिल है. शेष तीन मारे गए माओवादी कैडरों की पहचान ओडिशा पुलिस द्वारा की जा रही है.



गणेश उइके की निष्क्रियता ओडिशा में माओवादी नेतृत्व संरचना, विशेषकर ओडिशा स्टेट कमेटी के लिए एक बड़ा झटका है. इससे ओडिशा एवं आस-पास के क्षेत्रों में माओवादियों की कमान, नियंत्रण एवं समन्वय क्षमता गंभीर रूप से कमजोर होगी. आज की यह परिचालन सफलता सुरक्षा बलों की खुफिया-आधारित एवं समन्वित कार्रवाई की प्रभावशीलता को दर्शाती है तथा वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन के प्रति सरकार की सतत प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करती है: सुंदरराज पी. आईजी, बस्तर रेंज

11 सेंट्रल कमेटी मेम्बर व पोलित ब्यूरो सदस्य अबतक मारे गए

आईजी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में शेष बचे माओवादी कैडरों के पास हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में लौटने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है. जिससे वे शांतिपूर्ण एवं सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें. बस्तर आईजी ने बताया कि वर्ष 2025 में माओवादियों के खिलाफ किये गए कार्रवाई में 11 सेंट्रल कमेटी मेम्बर व पोलित ब्यूरो सदस्यों का शव अलग अलग राज्यो में अलग अलग मुठभेड़ों में बरामद किया गया है. इनमें जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू, सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, कोसा दादा का शव बस्तर संभाग में बरामद किया गया. वहीं चलपति और मॉडेम बालकृष्ण का शव गरियाबंद इलाके में बरामद किया गया.