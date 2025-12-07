ETV Bharat / state

पीछे 500 जवान और एनकाउंटर का डर, 50 हजार का इनामी डकैत गिरफ्तार

धौलपुर: जिले की अंगाई थाना पुलिस एवं डीएसटी को उस समय बड़ी कामयाबी मिली, जब उसने दो राज्यों में वांछित 50 हजार के इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया. मध्य प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर के भय से डकैत योगी धौलपुर जिले की सीमा में आ गया था.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान धौलपुर पुलिस को इनपुट मिला कि 50 हजार रुपये का इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर पुत्र राजवीर निवासी सराय छोला बिरजा के जंगलों में घूम रहा है. स्पेशल पुलिस टीम का गठन कर जाल बिछाया गया और मुखबिर की निशानदेही पर योगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उससे दो अवैध हथियार व बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए.

पढ़ें: इनामी डकैत बंटी गुर्जर को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा, पैर में गोली लगने से हुआ घायल - Dacoit Bunty Gurjar Arrested

19 मामले दर्ज: एसपी सांगवान ने बताया कि योगी हार्डकोर अपराधी है. उस पर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण, पुलिस से मुठभेड़ जैसे 18 मामले दर्ज हैं. उस पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 30 हजार एवं धौलपुर पुलिस ने 20 हजार का इनाम घोषित कर रखा था. उससे पूछताछ जारी है. उससे कई संगीन वारदातों के खुलासे हो सकते हैं.