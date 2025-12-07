पीछे 500 जवान और एनकाउंटर का डर, 50 हजार का इनामी डकैत गिरफ्तार
गिरफ्तार डकैत योगी गुर्जर के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं.
Published : December 7, 2025 at 1:49 PM IST
धौलपुर: जिले की अंगाई थाना पुलिस एवं डीएसटी को उस समय बड़ी कामयाबी मिली, जब उसने दो राज्यों में वांछित 50 हजार के इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया. मध्य प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर के भय से डकैत योगी धौलपुर जिले की सीमा में आ गया था.
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान धौलपुर पुलिस को इनपुट मिला कि 50 हजार रुपये का इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर पुत्र राजवीर निवासी सराय छोला बिरजा के जंगलों में घूम रहा है. स्पेशल पुलिस टीम का गठन कर जाल बिछाया गया और मुखबिर की निशानदेही पर योगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उससे दो अवैध हथियार व बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए.
19 मामले दर्ज: एसपी सांगवान ने बताया कि योगी हार्डकोर अपराधी है. उस पर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण, पुलिस से मुठभेड़ जैसे 18 मामले दर्ज हैं. उस पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 30 हजार एवं धौलपुर पुलिस ने 20 हजार का इनाम घोषित कर रखा था. उससे पूछताछ जारी है. उससे कई संगीन वारदातों के खुलासे हो सकते हैं.
घाटीगांव से गर्भवती का किया था अपहरण: योगी ने 8 अक्टूबर 2025 को आधा दर्जन साथियों के साथ एक गर्भवती महिला का हथियार की नोक पर अपहरण किया था. बड़ी वारदात होने की वजह से मध्य प्रदेश पुलिस लगातार डकैत को पकड़ने के प्रयास कर रही थी. एक बार ग्वालियर पुलिस एवं योगी गुर्जर के बीच जोरदार मुठभेड़ भी हुई, लेकिन डकैत बाल-बाल बच गया.
500 जवान कर रहे थे तलाश: मध्य प्रदेश पुलिस क 500 जवान योगी को तलाश रहे थे. मध्य प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर के भय से योगी गुर्जर भागकर धौलपुर जिले में आ गया था. इधर धौलपुर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चल रही थी. धौलपुर पुलिस को जैसे ही योगी का मूवमेंट मिला, उसे दबोच लिया.