20 हजार का इनामी बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन गिरफ्तार, 2 साल से था फरार

कंचनपुर थाना पुलिस ने बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन को जंगलों से गिरफ्तार किया.

The accused is in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read
धौलपुर: जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कामयाबी हासिल की. पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे 20 हजार के इनामी हार्डकोर अपराधी ओमवीर उर्फ लादेन को धुरवास बालाजी के जंगलों से गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है.

थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आईजी भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र बिश्नोई एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देश में वांछित अपराधी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के अंतर्गत पुलिस लगातार बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा को इनपुट प्राप्त हुआ कि 20 हजार का इनामी बदमाश 27 वर्षीय ओमवीर उर्फ लादेन पुत्र बने सिंह निवासी लालोनी, धुरवास बालाजी के जंगलों में वारदात के इरादे से घूम रहा है.

उन्होंने बताया कि सूचना पर स्थानीय पुलिस थाने से स्पेशल टीम का गठन कर मौके पर भेजा गया. पुलिस टीम ने बालाजी के जंगलों से घेराबंदी कर बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन को दबोच लिया. उन्होंने बताया कि बदमाश लादेन गत 2 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था. थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बदमाश के खिलाफ कंचनपुर, कौलारी, सैपऊ, निहालगंज समेत बयाना थाने में हत्या के प्रयास, राजकार्य में बाधा लूट एवं रंगदारी जैसे 27 मामले दर्ज हैं. थाना प्रभारी ने बताया कि अनुसंधान में बड़ी वारदातें खुल सकती हैं.

OMVEER ALIAS LADEN ARRESTED
POLICE ARRESTED HARDCORE CRIMINAL
27 CASE REGISTERED AGAINST CRIMINAL
बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन गिरफ्तार
ABSCONDING ACCUSED ARRESTED

