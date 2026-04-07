अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर अपराधी का ड्रामा: सलाखों पर सिर दे मारा, घायल अवस्था में पहुंचाया अस्पताल
हार्डकोर अपराधी जयपुर और गंगानगर जेल में रह चुका. गत 28 मार्च को ही उसे गंगानगर जेल से अजमेर जेल शिफ्ट किया गया था.
Published : April 7, 2026 at 4:23 PM IST
अजमेर: अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद हार्डकोर अपराधी इमरान उर्फ मोगली ने अपना सिर सलाखों पर दे मारा. इससे पहले आरोपी ने दीवार पर अपना सिर कई बार रगड़ा, जिससे वह लहूलुहान हो गया. जेल में उसने जेलकर्मियों से हाथापाई करने की भी कोशिश की. बमुश्किल उसे काबू कर कड़ी सुरक्षा के साथ जेल की बस से जेएलएन अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया. उसने यहां भी सिर पर लगी पट्टी हटाने की कोशिश की. एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों ने उसे काबू कर जेल की बस में बैठाया और कड़ी सुरक्षा में रवाना किया.
हार्डकोर अपराधी को 28 मार्च को ही गंगानगर जेल से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था. वह कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है. वह मूलतः ब्यावर का रहने वाला है. श्रीगंगानगर जेल से पहले आरोपी जयपुर जेल में था.
पढ़ें: हाई सिक्योरिटी जेल में स्मार्ट वॉच मिलने का मामला: जेल ब्लॉक से 3 हार्डकोर अपराधी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार
कोतवाली थाना प्रभारी अनिल देव ने बताया कि हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन की ओर से सूचना मिली थी कि हार्डकोर अपराधी इमरान उर्फ मोगली ने अपना सिर सलाखों पर दे मारा. वह लहूलुहान हालत में अस्पताल लाया जा रहा है. कोतवाली की पुलिस चौकी का जाप्ता मौके पर लगाया गया. आरोपी इमरान उर्फ मोगली का जेएलएन अस्पताल में उपचार करवाया गया. उसके सिर पर काफी चोट आई है. पहले चिकित्सक की सलाह से सीटी स्कैन करवाया गया, उसके बाद सिर में ड्रेसिंग करवाई गई. आरोपी के सिर में टांके लगे हैं.
हाई सिक्योरिटी जेल के अधीक्षक भंवर सिंह ने बताया कि हार्डकोर अपराधी इमरान उर्फ मोगली एससी-एसटी एक्ट में विचाराधीन कैदी है. पहले वह जयपुर और उसके बाद गंगानगर जेल में था, जहां उसका आचरण इसी तरह का था. इस कारण उसे गंगानगर जेल से 28 मार्च को अजमेर जेल शिफ्ट किया गया था, लेकिन यहां भी उसने जोर-जोर से चिल्लाने और खुद को लहूलुहान करने की हरकत नहीं छोड़ी. मंगलवार को उसने अपना सिर पहले दीवार से और उसके बाद बैरिक की सलाखों से दे मारा, जिससे वह घायल हो गया. इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा गया है.