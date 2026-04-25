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'जल जमीन जंगल नहीं देंगे', डैम के खिलाफ बड़ा आदिवासी आंदोलन, 42 डिग्री तापमान में 25 किमी चले

डैम निर्माण के खिलाफ 15 गांवों के लोगों का पैदल मार्च, कलेक्टर से मिलकर गंजाल मोरंड परियोजना को रद्द करने की मांग की.

HARDA ganjal morand dam protest
गंजाल मोरण्ड डैम बनने से नाराज ग्रामीण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 1:04 PM IST

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हरदा: जिस गांव में बचपन बीता, जहां पाई-पाई जोड़कर अपने आशियाने बनाये उन घरों को जलमग्न होते कोई कैसे देखे. इसी को बचाने सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष पैदल तपती धूप में कलेक्टर से गुहार लगाने जिला मुख्यालय तक पहुंचे. जिले में 3,517 करोड़ की लागत से बनने वाले गंजाल मोरण्ड संयुक्त सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद आदिवासी समुदाय के लोगों में आक्रोश दिख रहा है. हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल तीनों जिलों से सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष रहटगांव तहसील में एकत्रित होकर दोपहर 12 बजे हरदा जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए पैदल मार्च करते हुए निकले.

'परियोजना से खत्म हो जाएगा हमारा अस्तित्व'
आदिवासियों का कहना है कि, इस परियोजना से हमारा अस्तित्व खत्म हो जायेगा, हमारी जमीन और गांव डूब जायेगे. उनका कहना है कि, इस परियोजना से तीनों जिले के लगभग 2371 हेक्टेयर जंगल और कई गांव जलमग्न हो जायेंगे. पीढ़ियों से हम जिन गावों में रहते आये वो खाली करना पड़ेगा, जो हमें मंजूर नहीं. आज हम कलेक्टर को शांति पूर्वक ज्ञापन देने आये हैं, अगर बात नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे.

मध्य प्रदेश में आदिवासियों का 25 किमी पैदल मार्च (ETV Bharat)

जल-जमीन की खातिर 25 किमी चले आदिवासी
जिला आदिवासी संगठन के सदस्य देवीसिंग परते ने बताया कि, ''आज हम 10 से 15 गांव के लोग यहां आये हैं. डैम बनने से हमारी जल, जंगल जमीन और हमारे पुरखों के देवी देवता और हमें विस्थापित किया जा रहा है. हमारी जमीनें हमसे छीनी जा रही हैं.'' परते ने कहा कि, ''हम 500 से अधिक संख्या में लोग आये हैं लोगों को कलेक्टर से मिलना था लेकिन कलेक्टर ने SDM साहब को रहटगांव भिजवा दिया वो खुद नहीं आये. इसलिए हमें 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा. अब कलेक्टर साहब शहर के बाहर हमसे मिलने आये तो हमने उन्हें ज्ञापन दिया है. अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे.''

MP villagers protest against dam
गंजाल मोरण्ड डैम का विरोध कर रहे ग्रामीण (ETV Bharat)

इसी प्रकार आदिवासी महिला सविता बाई का कहना है कि, ''अगर डैम बनता है तो हमारा रोजगार छिन जायेगा, हमारी जमीन के आलावा तेंदुपत्ता, आचार, बीड़ी जैसे कई पेड़ डूब जायेंगे. जिससे महिलाओं को मिलने वाला रोजगार खत्म हो जायेगा."

harda irrigation project displaced
पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे आदिवासी लोग (ETV Bharat)

कलेक्टर बोले-ग्रामीणों की करवाएंगे अधिकारियों से मीटिंग
कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कहा कि, ''हाल ही में गंजाल मोरण्ड डैम को मंजूरी मिली है. इसी के विरोध में आदिवासी लोग आये हैं. उन्होंने जिसके लिए ज्ञापन दिया है, हम उसे उस विभाग तक पंहुचा देंगे. हमने आश्वासन दिया है कि निर्माण एजेंसी के कुछ अधिकारी और इनके वरिष्ठ लोग जो इन चीजों के जानकार हैं. साथ में उनकी एक जवाइंट मीटिंग करवा देंगे.'' कलेक्टर ने कहा, ''इस परियोजना से केवल एक गांव डूब में आएगा इसके अलावा कुछ आंशिक डूब में आ सकते है.''

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