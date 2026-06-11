सड़क बना रहे रोड रोलर ने 3 को बाइक समेत कुचला, 1 की मौत 2 गंभीर
डामरीकरण करते समय बाइक पर चढ़ा रोड रोलर, ह्रदय विदारक घटना से हर कोई हैरान, घायलों में 1 बच्चा भी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 10:59 AM IST
हरदा : मध्य प्रदेश के हरदा से एक ह्रदय विदारक घटना सामने आई है. यहां बुधवार को एक रोड रोलर की चपेट में आने से 1 शख्स की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर हैं. हादसा तब हुआ जब हरदा-खंडवा रोड पर मरम्मत का काम चल रहा था, तभी बाइक सवार तीन लोग रोड रोलर की चपेट में आ गए.
गांव लौटते वक्त रोड रोलर की चपेट में आए
बुधवार शाम एक बाइक पर किसान दिनेश पिता रामनाथ गुर्जर, संजय पिता जगदीश गुर्जर और संजय के छोटे भाई का 4 साल का बेटा शिवांश खिरकिया से अपने गांव सक्तापुर लौट रहे थे. शाम को हरदा खंडवा हाइवे पर सड़क मरम्मत के कार्य के दौरान तीनों बाइक समेत रोड रोलर से टकरा गए. इस दौरान दिनेश के ऊपर रोलर चढ़ने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि जगदीश और 4 साल का शिवांश शिवांश बुरी तरह घायल हो गए.
रोड रोलर से बाइक बुरी तरह पिचकी
घटना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोड रोलर की चपेट में आने से बाइक भी बुरी तरह पिचक गई. वहीं, हादसे के बाद रोड रोलर चालक मौके से फरार हो गया. तत्काल ग्रामीणों ने तीनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दिनेश को मृत घोषित कर शव को मरचुरी में रखवा दिया. संजय और शिवांश की हालत गंभीर होने के चलते दोनों को भोपाल रेफर किया गया है.
गड्ढा भरने के दौरान हादसा
प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण रामभरोसे विश्नोई ने बताया, '' गुर्जर परिवार के दो लोग और एक बच्चा तीनों खिरकिया गए थे. सड़क पर गड्डे भरने डामरीकरण हों रहा था. इसी दौरान रोलर चालक ने सामनेस लापरवाही पूर्वक रोड रोलर चलाया, जिससे बाइक सवार उसके नीचे आ गए. गुर्जर परिवार के एक व्यक्ति ने वहीं दम तोड़ दिया था और एक बच्चा और एक अन्य को सभी ने अस्पताल पहुंचाया.
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जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर मो. इरफ़ान ने बताया, '' अभी एक एक्सीडेंट केस आया है जिसमें तीन लोग घायल हैं. इनमें से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो चुकी है, दो लोगों का अभी इलाज चल रहा है और बच्चे की स्थिति अभी नाजुक है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.''