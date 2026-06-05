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हरदा के आसमान में हुआ ब्लास्ट, देखें मिस्टीरियस धमाके के बाद कैसे बचे लोग

हरदा में देर शाम हवाई हमला, सायरन गूंजने लगे. तेजी से रेस्क्यू शुरू. लोग दहशत में आए. बाद में पता चला ये मॉक ड्रिल है.

Harda police mock drill
हरदा में विस्फोट का मॉक ड्रिल के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
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हरदा : गुरुवार देर शाम हरदा शहर में अचानक दहशत फैल गई. जैसे ही आसमान में धमाकों की आवाज आई तो एक साथ कई सायरन बजने लगे. जिसने भी धमाके और सायरन सुने तो वे जहां-तहां रुक गए. कुछ लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे. लोग दहशत में आ गए. वे ये जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है. ये धमाके क्यों हुए. लोगों ने एक-दूसरे को फोन घुमाना शुरू कर दिए. सभी लोग वास्तविक स्थिति और कारण जानना चाह रहे थे.

खाली मैदान में किए 5 ब्लास्ट

हरदा शहर के छिपानेर रोड पर कलेक्ट्रेट चौराहे के पास खाली मैदान में अचानक एक के बाद एक 5 ब्लास्ट और सायरन की आवाज से हड़कंप मच गया. ब्लास्ट की आवाज सुनते लोग डर गए लेकिन मौके पर भीड़ भी उमड़ पड़ी. बाद में पता चला कि ये पुलिस की मॉक ड्रिल है. हवाई हमले से बचने के लिए एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस द्वारा माक ड्रिल की गई. ब्लास्ट होते ही एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस के जवान सक्रिय हो गए. इस दौरान विस्फोट के दौरान लोगों का कैसे रेस्क्यू करना है, इसकी टेस्टिंग की गई.

हरदा के आसमान में ब्लास्ट, लोग दहशत में, पता चला ये मॉक ड्रिल (ETV BHARAT)

सायरन बजते ही सक्रिय हुईं टीमें

मॉक ड्रिल के लिए 8 टीमें बनाई गईं. सबसे पहले सायरन बजाया और ब्लैक आउट किया गया. हवाई हमले के तहत 5 बार ब्लास्ट किया गया. पहली टीम ने ब्लास्ट वाली जगह को खाली करवाकर कवर्ड किया. दूसरी टीम ने जहां पर आग लगी थी, उसे अग्निशमक यंत्र से बुझाया. इस दौरान तीसरी टीम ने मॉक ड्रिल में एक बच्चे सहित 5 घायलों स्ट्रेचर और कंधो पर उठाकर बचाया. घायलों को जवानों ने कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया.

Harda police mock drill
हरदा में मॉक ड्रिल के तहत रेस्क्यू (ETV BHARAT)

हवाई हमले के दौरान का अभ्यास

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित मिश्रा ने बताया "यह समय-समय की जाने वाली नियमित प्रकिया है. युद्ध या आपदा की स्थिति में कैसे काम करना है, इसके लिए मॉक ड्रिल की जाती है. इसके तहत परखा जाता है कि लोगों को कैसे बचाना है. इसके लिए 8 टीमें बनाकर सिविल डिफेंस के साथ पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका की टीमों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की गई. ब्लैक आउट और हवाई हमलो से कैसे बचा जाए, इसका अभ्यास किया गया." प्लाटून कमांडर रक्षा राजपूत ने बताया "हवाई हमले, ब्लैक आउट की मॉक ड्रिल की गई है."

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