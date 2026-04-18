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मामी के प्यार में मामा को उतारा मौत के घाट, 6 साल से था भांजे का अवैध संबंध

मृतक के बेटे को सूचना मिली थी कि उनके पिता का गांव के ही मुकेश दोगने के खलिहान के गेट के सामने एक्सीडेंट हो गया है. जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि व्यक्ति के सिर, दाहिनी आंख और मुंह पर गंभीर चोटें थीं. उन्हें तत्काल डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

हरदा: 15 अप्रैल की रात 50 साल के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद से पुलिस इस वारदात के आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. 17 अप्रैल को पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें से 1 आरोपी मृतक का भांजा अजय बिल्लौरे है. जिस पर मामी के प्यार में मामा की हत्या करने का आरोप है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

हथौड़े से सिर पर वार कर ली मामा की जान (ETV Bharat)

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच

जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि व्यक्ति की मौत एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि मारपीट से हुई है. इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे और मुखबिर की मदद ली. जिसमें सामने आया कि 14 अप्रैल की रात मृतक के भांजे अजय बिल्लौरे को एक अन्य साथी के साथ मोटरसाइकिल से आते-जाते देखा गया था. साथ ही यह भी जानकारी मिली कि मृतक की पत्नी का अजय बिल्लौरे के साथ पहले से ही अवैध संबंध थे. मृतक के बेटे ने भी अपने बयान में इन बातों का जिक्र किया था.

6 साल से मामी के साथ था अवैध संबंध

इसके बाद पुलिस ने ग्राम सोडलपुर निवासी 26 वर्षीय अजय बिल्लौरे को गिरफ्तार कर पूछताछ की. तब उसने बताया कि वह अपनी मामी से प्यार करता था और पिछले 6 साल से संबंध था. इसकी जानकारी मामा को हो गई थी, तो वह मामी के साथ मारपीट करते थे और उसे घर से बाहर जाने नहीं देते थे. इसी कारण अजय बिल्लौरे ने अपने साथी सचिन निषोद के साथ मिलकर मामा की हत्या की योजना बनाई.

हत्या के आरोप में अजय बिल्लौरे सहित 2 गिरफ्तार (ETV Bharat)

हथौड़े से सिर पर वार कर ली मामा की जान

रात करीब 8 बजे दोनों मोटरसाइकिल से मामी के गांव पहुंचे और मामी के फोन का इंतजार करने लगे. रात करीब 11 बजे मामी ने फोन कर जानकारी दी की मामा अपनी बाइक से खलिहान की रखवाली के लिए निकले हैं. इसके बाद दोनों आरोपियों ने मोटरसाइकिल से पीछा किया और जैसे ही मामा ने मुकेश दोगने के खलिहान के सामने मोटरसाइकिल रोकी, तो सचिन निषोद ने उन्हें पकड़ लिया. इसके बाद अजय बिल्लौरे ने लोहे के हथौड़े से सिर पर हमला कर दिया. घटना के बाद दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए.

घटना में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले को लेकर एसपी शशांक ने बताया कि "मृतक के बेटे द्वारा घटना की जानकारी मिली, तो पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया था. शव को देखकर प्रतीत हुआ कि ये मर्डर हो सकता है. पुलिस ने इसकी जांच की और अगले ही दिन साक्ष्य के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. एक आरोपी अजय, मृतक का रिश्तेदार है. उसके मृतक की पत्नी से अवैध संबंध था, इसी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया."