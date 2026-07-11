ETV Bharat / state

MSP पर मूंग खरीदी में फंसा पेच तो किसानों का पारा गर्म, हरदा में 4 स्थानों पर चक्काजाम

हरदा में चक्काजाम, किसानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी ( ETV BHARAT )