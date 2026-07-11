MSP पर मूंग खरीदी में फंसा पेच तो किसानों का पारा गर्म, हरदा में 4 स्थानों पर चक्काजाम
न्यूनतम समथर्न मूल्य पर मूंग खरीदी केवल 25 परसेंट करने से रोष बढ़ा. हरदा में किसानों का 10 दिन से विरोध प्रदर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 1:00 PM IST
हरदा : मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी सरकार के लिए चुनौती बनती जा रही है. एमएसपी पर मूंग केवल 25 परसेंट खरीदने के विरोध में किसान संगठन आंदोलन करने लगे हैं. किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बातें करती है. मुख्यमंत्री खुद को किसान का बेटा बताते हैं. सभी बीजेपी नेता ऐसी ही बातें करते हैं. लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी नेता अपने वादे से मुकर जाते हैं. सरकार अभी तक 10 से 12 किविंटल प्रति हेक्टेयर मूंग खरीदी करती थी. जब किसानों ने मेहनत कर 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग का उत्पादन किया तो सरकार ने 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खरीदी करने के आदेश कर दिए.
किसानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी
किसान पिछले 10 दिन से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार की और कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही. अब किसान उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हैं. हरदा में आम किसान यूनियन और अन्य किसान संगठनों द्वारा 4 जगहों पर चक्काजाम किया गया. किसानों ने सरकार को अंतिम चेतावनी दी है. आम किसान यूनियन की मांग है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की शत-प्रतिशत उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जाए. जिले में मूंग खरीदी केंद्रों की संख्या तत्काल बढ़ाई जाए. खरीफ 2025 की लंबित फसल बीमा राशि शीघ्र किसानों के खातों में जमा की जाए.
सरकार पर छल-पट करने का आरोप
आम किसान यूनियन के नेता दिनेश लेगा ने कहा "हम लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं. मूंग फसल को केवल 25% खरीदकर हमारे साथ छल किया जा रहा है. हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन 15 जुलाई से होगा. अभी हमने जो मार्ग बंद किये हैं, आगे हरदा जिले से भोपाल तक किसान अपने परिवार और संसाधनों के साथ पशुओं को लेकर चक्काजाम करेंगे." तहसीलदार राजेंद्र पवार ने बताया "किसान संघ ने सौ फीसदी मूंग खरीदी को लेकर चक्काजाम किया है. प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था अन्य मार्गों की है. नागरिकों को समस्या नहीं आने देंगे."
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नरसिंहपुर की बदहाली को लेकर अनोखा प्रदर्शन
नरसिंहपुर नगर पालिका परिषद की साधारण सम्मेलन बैठक में उस वक्त अलग नजारा देखने को मिला, जब इंद्रा वार्ड के पार्षद आनंद चौरसिया शहर की बदहाल व्यवस्थाओं को अपने शरीर पर तस्वीरों के रूप में चस्पा कर सभाकक्ष पहुंच गए. सड़कों के गड्ढे, सिंगरी नदी की गंदगी, जाम नालियां, कचरा प्रबंधन, अव्यवस्थित सब्जी मंडी, अधूरे निर्माण कार्य और इतवारा बाजार की बदहाली जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी. पार्षद आनंद चौरसिया का कहना है "4 साल बाद भी शहर की तस्वीर नहीं बदली, बल्कि हालात और चिंताजनक हो गए हैं."