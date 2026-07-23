युवती का पीछा करने वाली FIR गलत, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, 1 साल की सजा निरस्त
हरदा निवासी युवक ने जबलपुर हाईकोर्ट में की थी अपील, युवती का पीछा नहीं किया बल्कि शादी का प्रस्ताव लेकर गया था घर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 9:36 PM IST
जबलपुर: हरदा में युवती का पीछा करने की शिकायत के बाद ट्रायल कोर्ट ने युवक को सजा से दंडित किया था. इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. अपील में कहा गया था कि वह पीड़ित के घर पर शादी का प्रस्ताव लेकर गया था. हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ ने जिला न्यायालय द्वारा दी गई सजा को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया.
हरदा निवासी युवक ने हाईकोर्ट में की थी अपील
हरदा निवासी नितेश कहार की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई अपील में कहा गया था कि 28 फरवरी 2022 को वह पीड़ित युवती के घर पर शादी का प्रस्ताव लेकर गया था. परिजनों के विरोध करने पर पीड़ित युवती ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. ट्रायल कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए उसे एससी एसटी एक्ट तथा धारा 506 में निर्दोष करार देते हुए धारा 354 डी में 1 साल कारावास की सजा से दंडित किया था. इसी फैसले के खिलाफ युवक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.
'युवती का पीछा नहीं किया बल्कि शादी का प्रस्ताव लेकर गया था घर'
अपीलकर्ता युवक नितेश कहार की तरफ से हाईकोर्ट में तर्क दिया गया, "एफआईआर के अनुसार पीड़ित युवती का आरोप है कि वह 13 फरवरी से 28 फरवरी तक कॉलेज के आते-जाते समय उसका पीछा करता था लेकिन ऐसा सही नहीं है." हाईकोर्ट में उसने कहा कि "वह पीड़ित से प्यार करता था और 28 फरवरी को उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर गया था. शादी के प्रस्ताव लेकर जाने के कारण परिजन नाराज हो गये थे, जिसके कारण उसके खिलाफ युवती ने टिमरनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी."
हाईकोर्ट में अपीलकर्ता के वकीन ने तर्क दिया कि युवती का पीछा करने के आरोप का समर्थन करने वाला कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है. राज्य सरकार ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता का बयान भरोसेमंद है. छोटी-मोटी कमियां या विसंगतियां अभियोजन पक्ष के मामले के मुख्य आधार पर असर नहीं डालतीं. पीड़ित के बयान के आधार पर सजा सुनाई जा सकती है.
- दहेज मामले में समझौते के बाद भी आपाराधिक मुकदमा जारी रखना उत्पीड़न : हाईकोर्ट
- 'शक पर सजा नहीं', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला, हत्या के आरोप से महिला दोषमुक्त
एकलपीठ ने जिला न्यायालय के आदेश को किया निरस्त
हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा, "अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता एफआईआर दर्ज करवाने वाले दिनों में पीड़िता का पीछा किया करता था. शुरुआती घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने में 15 दिनों की देरी भी हुई. अभियोजन की तरफ से इस संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.
वहीं पीड़िता ने क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान माना कि अपीलकर्ता उससे प्यार करता था और उसने उसके पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था. जिसके कारण बचाव पक्ष की इस दलील को बल मिलता है कि पीड़िता के परिवार द्वारा शादी के प्रस्ताव का विरोध किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई." एकलपीठ ने अपील की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया.