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हरदा में निर्माणाधीन लॉ कॉलेज की बिल्डिंग की छत से टपक रहा पानी, सरिये भी झांकने लगे

हरदा में पहली ही बरसात में खुली 14 करोड़ के लॉ कॉलेज निर्माण की पोल. छत से बाहर निकले सरिया. सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट.

HARDA LAW COLLEGE SCAM
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा लॉ कॉलेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 10:55 AM IST

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हरदा : हरदा में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे लॉ कॉलेज की छत से पानी टपकने लगा और सरिये भी निकल आए. दीवार की जुड़ाई में पत्थर के टुकड़े और जगह-जगह टूटी हुई टाइल्स लगा दी गईं. इसके चलते कॉलेज शुरू होने से पहले ही जर्जर अवस्था में पहुंच गया.

गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल

शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर अबगांव में 1 साल से निर्माण कार्य चल रहा है. जिसकी लागत करीब 14 करोड़ रुपये हैं. इसके निर्माण कार्य के दौरान ही दो मंजिला भवन की छत से पानी टपकने लगा. इसके साथ ही कई अन्य तरह की अन्य अनियमितता सामने आई हैं. जिसके बाद निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

कॉन्ट्रैक्टर पर पेनल्टी लगाने की तैयारी (ETV Bharat)

पेनल्टी लगाने का दिया भरोसा

पीआईयू इंजिनियर गुरनीत कौर ने कहा, "मीडिया के माध्यम से हमें निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जानकारी मिली है. हम इसकी जांच कराएगे और अभी ठेकेदार का पेमेंट रोकने के आदेश दे दिये है. काम पूरा होने के बाद छत को डेंटप्रूफ कराएंगे. एसडीओ को साइड पर भेजा है, उसकी जांच की जाएगी. अगर ऐसी कोई अनियमितता है, जो सुधार योग्य है तो उसे सुधार किया जायेगा. अगर सुधार योग्य नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर पर पेनल्टी लगाकर कार्रवाई करेंगे. 14 करोड़ की लागत से कॉलेज का निर्माण हो रहा है."

HARDA LAW college CONSTRUCTION
घटिया निर्माण पर कलेक्टर का शिकंजा (ETV Bharat)
HARDA LAW college CONSTRUCTION
बरसात में खुली 14 करोड़ के लॉ कॉलेज निर्माण की पोल (ETV Bharat)

घटिया निर्माण पर कलेक्टर का शिकंजा

वहीं, भ्रष्टाचार के सवाल पर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कहा, "अभी मामला संज्ञान में आया है. मैंने ई-पीआईयु को मैसेज दे दिया है. अगर किसी भी तरह का क्वालिटी में गड़बड़ी है तो हम लोग उसे ठीक कराएंगे और ठेकेदार पर जुर्माना भी लगाएंगे. मामले की जांच की जाएगी."

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