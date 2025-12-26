ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री कमल पटेल ने खिलाड़ियों के लिए मंगाया हेलीकॉप्टर, हरदा शहर पर पुष्पवर्षा

हरदा में इस बार का खेल महोत्सव अलग अंदाज में. खिलाड़ियों के मार्चपास्ट के दौरान अचानक आया हेलीकॉप्टर, आसमां से फूलों की बारिश.

Harda Khel mahotsava
हरदा में खिलाड़ियों पर फूलों की बारिश (ETV BHARAT)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

December 26, 2025

हरदा : हरदा में 25 दिसंबर का दिन खिलाड़ियों के लिए खास खुशियां लेकर आया. यहां बीते 4 साल से ओलंपिक की तर्ज पर 'कमल युवा खेल महोत्सव' का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में 25 दिसंबर को इस साल का खेल महोत्सव का फिर आगाज हुआ. इस आयोजन के माध्यम से बीते 4 वर्षों से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल रहा है. खेल महोत्सव में जिले के युवा खिलाड़ी बड़ी संख्या में भाग लेकर हुनर का प्रदर्शन करते हैं.

खेल महोत्सव की तैयारियां कई दिन पहले से

ये खेल महोत्सव हर वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से प्रारंभ होकर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर संपन्न होता है. वर्ष 2021 में भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री कमल पटेल ने इस आयोजन की शुरुआत की थी, जो आज भी जारी है.

हरदा में खेल महोत्सव के दौरान मार्चपास्ट (ETV BHARAT)

कमल पटेल के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा इस आयोजन की तैयारी कई दिन पहले से शुरू की जाती है. इस वर्ष खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कमल पटेल द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा करवाई गई, जिससे खेल मैदान में उत्साह का माहौल देखने को मिला.

खेलों के मामले में हरदा को नंबर एक बनाने का लक्ष्य

मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री कमल पटेल ने बताया "पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कराई गई. कमल युवा खेल महोत्सव के मार्चपास्ट में हजारों बच्चों और खिलाड़ियों ने भाग लिया."

Harda Khel mahotsava
आसमां से हुई फूलों की बारिश (ETV BHARAT)

कमल पटेल ने कहा "हमारा संकल्प है कि हरदा के बच्चे हर खेल में नंबर-1 बनें. हमारा सपना है कि हरदा के खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतकर जिले और देश का नाम रोशन करें. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी."

खेल महोत्सव का सालभर रहता है इंतजार

वहीं, जब हेलीकॉप्टर से खिलाड़ियों पर फूलों की बारिश हुई तो खेल मैदान में नजारा अलग ही दिखाई दिया. खिलाड़ियों का कहना है "हरदा में खेल प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने के लिए एक मंच मिला है. हर साल खिलाड़ी इस खेल महोत्सव का इंतजार करते हैं. स्कूलों के साथ ही कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों को इस खेल महोत्सव का सालभर इंतजार रहता है."

