हरदा में फ्रांस और श्रीलंका के खिलाड़ियों ने दिखाई चालबाजी, शह और मात के खेल में विजेता कौन?

शहर के इंदौर रोड स्थित डिग्री कॉलेज में भव्य अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से लेकर 86 वर्ष की उम्र तक के करीब 320 प्रतिभागी शामिल हुए, जो विभिन्न देशों में नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक शतरंज में हिस्सा ले चुके हैं. शतरंज फेडरेशन द्वारा आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश-प्रदेश सहित विभिन्न स्थानों के ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों ने अपने खेल का जौहर दिखाया.

हरदा: मध्य प्रदेश के हरदा में शनिवार को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रैपिड शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई. इसमें देश और दुनिया भर के करीब 320 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. जिसमें फ्रांस के खिलाड़ी एंटोनी बोरनेल और श्रीलंका की सचिनी राणासिंघे सहित कई बड़े शतरंज खिलाड़ियों का नाम शामिल है. इसके अलावा जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जैन और उनके बेटे भी शतरंज प्रतियोगिता में प्रतिभागी रहे.

रैपिड चेस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने दिखाया जौहर (ETV Bharat)

डेढ़ लाख रुपए तक का मिलेगा इनाम

फ्रांस के खिलाड़ी एंटोनी बोरनेल के साथ हरदा के एक बच्चे का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला. इसके अलावा दोनों हाथों से दिव्यांग एक खिलाड़ी ने अपने पैरो से शतरंज खेलकर सभी को चौंका दिया. जिसकी सराहना देश और विदेशों के लोग भी कर रहे हैं. इस प्रतियोगिता का परिणाम शनिवार की देर रात तक आएगा. इस रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी को 1.51 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा. इसके अलावा प्रमाण पत्र के साथ अन्य पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे.

देश-विदेश के खिलाड़ियों ने दिखाया जलवा (ETV Bharat)

86 वर्षीय खिलाड़ी ने भी दिखाया दमखम

जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बताया कि "यह आयोजन बहुत अच्छे तरीके से किया गया. इसमें विदेश से 2 प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया है. जिसमें फ्रांस के एक पुरुष और श्रीलंका की महिला खिलाड़ी शामिल हैं. इस खेल में 9 राउंड खेले जाएंगे. इस आयोजन में 6 वर्ष से लेकर 86 वर्ष के खिलाड़ियों ने भाग लिया है."

फ्रांस और श्रीलंका के खिलाड़ियों ने लिया भाग (ETV Bharat)

राजस्थान से आए 86 वर्षीय खिलाड़ी रामकृष्ण गुप्ता ने बताया कि "वह एशिया कॉमनवेल्थ के अलावा श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड में भी शतरंज खेल चुके हैं. सिल्वर मेडल के अलावा वह सेकड़ों मेडल जीत चुके हैं. उन्होंने शतरंज खेलने का सफर 1965 से शुरू किया था और 1979 से इंटरनेशनल खेलना शुरू किया."