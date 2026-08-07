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विश्वास सारंग के पैरों पर गिरी महिला, मंत्री ने तुरंत दिए एक्शन के निर्देश

हरदा में निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, मरीजों से मिल जाना हाल, पैरों पर गिरी पीड़ित महिला,कैबिनेट मंत्री ने दिया कार्रवाई का आश्वासन.

VISHWAS SARANG INSPECTION HOSPITAL
मंत्री विश्वास सारंग के पैरों में गिरी महिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 5:19 PM IST

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हरदा: मध्य प्रदेश के सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर हरदा पहुंचे. जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरक्षण किया. पहले तो उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई और व्यवस्थाओं को जायजा लिया. नई बिल्डिंग में सफाई को लेकर नाराजगी जताई. उसके बाद वे मरीजों से मिले और जिला अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली. इसके बाद महिला वार्ड पहुंचे, जहां एक महिला अचानक मंत्री के पैरों पर गिर गई. देखते ही मंत्री सारंग ने तुरंत महिला को उठाया.

विश्वास सारंग ने किया हरदा जिला अस्पताल का निरीक्षण

कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हरदा जिला अस्पताल में निरीक्षण कर रहे थे. इस दौरान मंत्री महिला वार्ड पहुंचे. जहां मारपीट से घायल तीन महिलाएं भर्ती थीं. मंत्री जैसे ही वार्ड में पहुंचे, तभी एक घायल महिला गुलाब बाई ने उन्हें अपनी शिकायतों से अवगत कराया. महिला गुलाब बाई ने बताया कि "हमारी पुस्तैनी जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने जबरन कब्ज़ा कर लिया है.

विश्वास सारंग के पैरों पर गिरी महिला (ETV Bharat)

मना करने पर उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत हंडिया थाने करने गए, तो वहां के अधिकारी ने हमें भगा दिया. हमारे इलाज के लिए एंबुलेंस या कोई अन्य वाहन भी उपलब्ध नहीं कराया. हम निजी वाहन से जिला अस्पताल आए हैं और तीन दिन से भर्ती हैं. यहां पर भी किसी ने हमारी शिकायत नहीं लिखी."

मंत्री सारंग के पैरों पर गिरी महिला

इतना कहकर एक महिला गुलाब बाई प्रभारी मंत्री के पैरो में पड़ गई और इंसाफ की मांग करने लगी. प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर और एसपी को तत्काल जांच के आदेश देते हुए आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए. उधर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में अव्यवस्थाओं और गंदगी को लेकर प्रभारी मंत्री ने नारजगी जताते हुए सफाई कर्मियों को हटाने के आदेश दिए और एक दिन में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए. मंत्री ने सीएमएचओ से कहा कि आज शाम तक जिला अस्पताल की गंदगी साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो सफाई कर्मियों पर कार्रवाई करें.

शुक्रवार को मंत्री से लेकर अधिकारी फील्ड प

मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि "मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्री चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक के अधिकारी फील्ड पर हैं. सभी समस्याओं का तत्काल निराकरण हो. सरकार की हर योजना की जानकारी मिले. उसका लोगों लाभ मिले, इसलिए यह अभियान चल रहा है. डबल इंजन की जो सरकार है, उसका लाभ जन-जन तक पहुंचे. इसी लक्ष्य से इस अभियान की शुरुआत हुई है.

MP CABINET MINISTER VISHWAS SARANG
महिला ने बताई मंत्री को परेशानी (ETV Bharat)

मंत्री ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

महिलाओं के साथ मारपीट के मामले को लेकर पूछे जाने पर मंत्री सारंग ने कहा कि यही इस अभियान की सबसे बड़ी खूबसूरती है. यही इसकी उपयोगिता है. अभी मैं एक वार्ड में निरीक्षण कर रहा था, तो तीन महिलाओं ने मुझे बताया कि उनकी जमीन को लेकर कुछ विवाद है. उनका इलाज तो जिला अस्पताल में चल रहा था. हमारे साथ कलेक्टर एसपी दोनों थे, तो हमने यहीं पर अस्पताल के वार्ड में ही जो रेवेन्यू से रिलेटेड समस्या है, उसको भी लिया और उसके भी निदान के निर्देश दिए हैं. उसमें जो भी समस्या होगी, कलेक्टर उसका निदान करेंगे."

महिला ने बताई समस्या

पीड़िता महिला गुलाब बाई ने बताया कि "उनकी जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों ने कच्चे मकान बना लिए हैं. जिसमें हमारी फसल बोई हुई थी. जिसमें आरआई और पटवारी कोटवार की मौजूदगी में दबंगों ने फसल में ही खंबे गाड़ दिए और कब्जा कर लिया. हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हुई. आज हमने मंत्री से कहा कि हमारे खेत में कब्जा कर लिया गया है. जिसमें चार ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं. उसके बाद भी दबंगों ने कब्जा कर लिया है. मंत्री ने आश्वासन दिया है कि दबंग लोगों पर कार्रवाई की जाएगी."

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