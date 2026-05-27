पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के भाई किसानों के साथ धरने पर, मंत्री की भी नहीं सुनते अफसर
हरदा में नाराज किसान जिला पंचायत में चल रही जनसुवाई में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं भरकर पहुंचे. स्लॉट बुकिंग नहीं होने से रोष.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 4:51 PM IST
हरदा : गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुक नहीं होने से नाराज भाजपा नेता व पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के भाई रामशंकर पटेल सहित किसान गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जनसुनवाई में पहुंचे. किसानों ने जिला पंचायत परिसर में ट्रॉलियां खड़ी कर दी. किसानों ने नारेबाजी कर गेहूं खरीदी की स्लॉट बुकिंग की मांग की. जनसुनवाई के दौरान किसानों का धरना शुरू होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया.
पिछले आंदोलन से सबक नहीं लिया प्रशासन ने
किसानों का कहना है कि स्लॉट बुक करने से लेकर तुलाई करने तक किसानों को कई दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है. पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के भाई रामशंकर पटेल का कहना है "हरदा जिले का किसान बहुत परेशान है. हरदा का किसान बहुत जागरूक है लेकिन यहां के अधिकारी बहुत लापरवाह और गैरजिम्मेदार हैं. पिछली बार भी मंडी मे आंदोलन हुआ था और उस समय सारी मांगे रखी गई थीं. अधिकारियों का कहना था कि व्यवस्था सुधारी जा रही है और किसानों का एक-एक दाना ख़रीदा जायेगा, लेकिन अब स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है."
अभी भी 10 किसानों का गेहूं नहीं बिका
किसानों का कहना है कि हरदा जिले के 10 हजार किसान अभी बचे हैं, जिनका गेहूं अभी तक नहीं खरीदा गया. किसानों ने एक दिन पहले आवेदन देकर आंदोलन की चेतावनी दी थी. इसमें कहा था कि आज सारे किसान आएंगे. किसान ट्रॉली लेकर आएंगे. राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के मीडिया प्रभारी अखिलेश जाट का कहना है "पिछले 25 दिन से प्रशासन ने गेहूं के स्टॉल लॉक करके रखे हैं. स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं. वेयरहाउस की संख्या जीरो बता रही है. कई किसान ऐसे हैं जिनके स्लाट बुक नहीं हुए और उनका गेहूं का एक दाना भी नहीं बिका, हम बार-बार आवेदन निवेदन करके परेशान हैं."
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सारे किसान कर्ज से परेशान हैं
किसानों ने धरने के दौरान कहा कि आज हम उपज लेकर आए हैं. आज हम गेहूं की पूरी फसल यहीं खाली करके जाएंगे. किसान कर्ज से परेशान हो चुके हैं. बैंक वाले हमारे घर का चक्कर काट रहे हैं. मजदूरों का पैसा देना है बाजार का पैसा देना है, या तो प्रशासन हमारा गेहूं खरीदे या फिर हम यहीं जान दे देंगे. वहीं, एसडीएम अशोक डहेरिया ने बताया "अबगांव कला के कुछ किसान गेहूं उपज को लेकर स्लॉट पुनः खुलवाने को लेकर आए थे. किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा."