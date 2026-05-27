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पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के भाई किसानों के साथ धरने पर, मंत्री की भी नहीं सुनते अफसर

पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के भाई किसानों के साथ धरने पर ( ETV BHARAT )