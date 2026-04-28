हरदा में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना, हजारों ट्रैक्टर लेकर राशन, टेंट के साथ पहुंचे अन्नदाता
हरदा में 22 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने कृषि उपज मंडी में डाला डेरा, लिखित में आश्वासन देने की प्रशासन से रखी डिमांड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 11:02 PM IST
हरदा: किसानों के साथ प्रशासन की मनमानी के चलते मंगलवार को किसानों के सब्र का बांध टूट गया. सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य से लेकर मूंग और मक्का खरीद में हो रही परेशानियों के चलते किसान सड़क पर उतर आए. हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ अनिश्चितकालीन धरना के लिए कृषि उपज मंडी पहुंचे. चिलचिलाती धूप भी किसानों को रोक नहीं पाई और दोपहर 12 बजे के बाद किसानों के पहुंचने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा. शहर में हजारों ट्रैक्टर-ट्रॉली और किसानों की भीड़ से कई जगह जाम की स्थिति देखी गई और लोग परेशान होते देखे गए.
समर्थन मूल्य और खरीदी की मांग पर अड़े किसान
हरदा किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी है. किसानों की मांग है कि सरकार मूंग और मक्का जैसी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदे. किसानों का कहना है कि फसलों की लागत ज्यादा है और उन्हें उनका मुनाफा नहीं मिल रहा है. दाम सही नहीं मिलने से मेहनत पूरी बेकार हो जाती है. इस बार किसान अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं.
22 सूत्री मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन
आम किसान यूनियन के संभागीय सदस्य सुनील गोल्या ने बताया, "गेहूं उपार्जन में हो रही समस्या के अलावा 22 सूत्री मांगो को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है. हम घर से खाने पीने का सामान साथ लाएं हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जातीं तब तक हम यहीं रहेंगे. यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है. दोपहर तक 2 हजार किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच चुके थे और यह सिलसिला लगातार जारी है. आंदोलन में हरदा जिले के अलावा कई जिलों से भी किसान पहुंचे हैं. "
ये हैं किसानों की मुख्य मांगे
- मूंग की गिरदावरी और पंजीयन शुरू कर एमएसपी की तारीख तय की जाए.
- एमएसपी से नीचे कोई उपज न बिके और एमएसपी तय अवधि के बजाय पूरे साल के लिए लागू रहे.
- एमएसपी के लिए पंजीयन स्लॉट बुकिंग, प्लेटकांटे से तौल और भुगतान व्यवस्था सरल हो.
- सहकारिता और अन्य कर्ज वसूली की अंतिम तिथि एमएसपी खरीदी और भुगतान को ध्यान में रखकर तय हो, जिससे किसान डिफाल्टर न हो.
- गंजाल मोरंड सिंचाई परियोजना जल्द पूरी होना चाहिए. विस्थापितों को उचित मुआवजा देकर,पुनर्वास करें.
- खाद वितरण सरल कर किसानों को पर्याप्त खाद दें,जिससे उन्हें लाइन में न लगना पड़े।.
- मनमाने बिजली बिल पर रोक लगे.
- लाइन, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस और कटौती की अवधि तय कर लगातार बिजली दें. अवैध वसूली बंद हो.
- नरवाई जलाने पर किसानों पर दर्ज मामले खत्म हों.
राशन, टेंट के साथ पूरे इंतजाम से पहुंचे किसान
किसान इस बार सरकार से आरपार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं. वे सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि लंबी लड़ाई के इरादे से पहुंचे हैं. किसान इस बार अपने साथ ट्रैक्टर-ट्राली में आटा, दाल, चावल, पानी की टंकियां, टेंट, तिरपाल, बर्तन और लकड़ियां समेत सभी इंतजाम के साथ पहुंचे हैं. कुछ किसान अपने साथ जेनरेटर, कूलर और पंखे भी लाए हैं.
ज्ञापन लेने पहुंचे डिप्टी कमिश्नर
बड़ी संख्या में किसानों के धरना स्थल पर पहुंचने के बाद अपर कलेक्टर सतीश राय किसानों के बीच पहुंचे. उन्होंने किसानों की मांगों को राज्य स्तर पर भिजवाने की बात कही लेकिन किसान नहीं माने और कमिश्नर को ज्ञापन देने की मांग पर अड़े रहे. इसके बाद प्रशासन की ओर से सूचना पर नर्मदापुरम से उपायुक्त दिवाकर नारायण पटेल पहुंचे और इसके बाद किसानों ने उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा.
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उपायुक्त दिवाकर नारायण पटेल ने किसानों की सभी बातों पर सहमति देते हुए किसानों की बात प्राथमिकता से राज्य स्तर पर रखने की बात कही, लेकिन किसान लिखित मांग को लेकर अड़े रहे. डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि "किसानों से धरना खत्म करने की अपील की गई है और बुधवार सुबह 11 बजे तक लिखित आश्वासन देने की बात कही है. कई मांगों को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा." इधर किसानों का कहना है कि जब तक लिखित में जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे.