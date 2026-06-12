ETV Bharat / state

हरदा में डीजल के लिए चकरघन्नी बने किसान, ट्रैक्टर और अन्य मशीनों के काम ठप

हरदा जिले में डीजल की किल्लत से किसानों को होश उड़े. पेट्रोल पंपों पर अफरातफरी. सुनील कुशवाह की रिपोर्ट.

Harda Diesel deep crisis
हरदा में डीजल के लिए परेशान किसान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरदा : डीजल नहीं मिलने के कारण किसान परेशान. पेट्रोल पंपों पर डीजल आते ही किसानों की भीड़ जमा हो जा रही है. कोई ट्रैक्टर लेकर तो कोई बड़े कुप्पे लेकर पहुंच रहे हैं. हरदा के छिपानेर रोड पर पंप पर डीजल का टैंकर आते ही किसानों की भीड़ जमा हो गई. धक्का-मुक्की होने के कारण पंप संचालक को कुछ देर तक डीजल देना बंद करना पड़ा.

खरीफ की बुवाई का संकट

मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है. हर जगह किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है. कभी खाद के लिए तो कभी बीज के लिए. अब डीजल के लिए किसान परेशान हैं. अभी मूंग की कटाई और खरीब की फसल बुआई के लिए किसानों को डीजल की सबसे ज्यादा जरूरत है. किसानों का कहना है कि समय पर डीजल नहीं मिलने के कारण ट्रैक्टर और अन्य उपकरण ठप हैं. ऐसे में बारिश आ गई तो अगली फसल की बुआई नहीं हो पाएगी और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.

हरदा के पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए उमड़े किसान (ETV BHARAT)

40 किमी दूर से भटक रहे किसान

डीजल की कमी के चलते पेट्रोल पंपों पर किसानों की भीड़ लग रही है, जिस पंप पर डीजल मिलने की सूचना मिलती है, किसान लेने पहुंच जाते हैं. हरदा के एक पंप पर जैसे ही डीजल की गाड़ी आई आसपास के गांवों के अलावा से किसान पहुंच गये. पंप पर भीड़ जमा हो गई. किसान 30 से 40 किलोमीटर दूर से डीजल लेने आ रहे हैं. ग्राम सामरधा से आये किसान अशोक गुर्जर का कहना है "टिमरनी तहसील के आसपास कहीं भी डीजल नहीं होने के कारण उन्हें जिला मुख्यालय पर आना पड़ा."

Harda Diesel deep crisis
डीजल के लिए अफरातफरी (ETV BHARAT)

डीजल खत्म, खेत में खड़ा है हार्वेस्टर

टिमरनी के एक पंप पर डीजल है लेकिन पर्याप्त डीजल नहीं होने के कारण किसानों को केवल 10 लीटर ही दिया जा रहा है. किसानी के सारे काम बाकी हैं. डीजल नहीं होने के कारण सब काम बंद पड़े हैं. धार जिले से आये हार्वेस्टर संचालक महेश सोलंकी ने बताया "उनका हार्वेस्टर नर्मदापुरम जिले की सिवनी तहसील में चल रहा है, लेकिन उसमे डीजल खत्म हो गया और हार्वेस्टर खेत में ही खड़ा है. 35 किलोमीटर दूर से हरदा डीजल लेने आये है और लाइन में खडे है. अगर यहां पर भी डीजल नहीं मिलेगा तो हार्वेस्टर वापस ले जाना भी मुश्किल हो जायेगा."

हरेक व्यक्ति को 50 लीटर डीजल

पेट्रोल पंप संचालक संजय कनेरे का कहना है "सुबह डीजल की गाड़ी आई है और हम सभी को संतुलन बनाकर डीजल दे रहे हैं. हमारा प्रयास यही है कि सभी को डीजल मिले. डिपो से डीजल की समस्या है, लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति से एक-एक कर डीजल लें. हम अधिक से अधिक 50 लीटर डीजल एक आदमी को दे रहे हैं. किसान आपस में झगड़ा कर रहे हैं. अगर वे व्यवस्था बनाते हैं तो भीड़ नहीं लगेगी. सभी को डीजल मिलेगा."

TAGGED:

HARDA FARMERS DEEP TROUBLE
KHARIF CROPS AFFECTED
TRACTOR AND MACHINERY HALTED
HARDA NEWS
HARDA DIESEL DEEP CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.