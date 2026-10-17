पारंपरिक खेती से निकल किसान ने बदली तकदीर, 1 एकड़ से लाखों तक की कमाई, जानें खास फॉर्मूला

पारंपरिक खेती से निकल किसान ने बदली तकदीर, 1 एकड़ से लाखों तक की कमाई, जानें खास फॉर्मूला
विरासत में मिली सोयाबीन और मक्का छोड़ रोजेल की तरफ मुड़े युवा किसान, प्रति एकड़ 2 लाख से ज्यादा का मुनाफा. सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 1:57 PM IST
हरदा: मध्य प्रदेश के हरदा में युवा अब पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक कृषि की ओर रुख कर रहे हैं. जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर नहाल खेड़ा निवासी युवा किसान संदीप विश्नोई इसका प्रमुख उदाहरण हैं. संदीप ने सोशल मीडिया से किसानी के नये-नये आयाम ढूंढकर खेती से कमाई का नया रास्ता बना लिया.
आधुनिक खेती से लाखों की कमाई
युवा किसान संदीप विश्नोई ने ईटीवी भारत को बताया कि, ''जब कुछ नया करने का जज्बा होता है तो खेती भी कमाई का नया रास्ता बन सकता है. शुरुआत में उन्होंने पारंपरिक सोयाबीन और मक्का की फसल छोड़कर रोजेल की खेती करने का प्रयोग किया. पांच महीनों में तैयार होने वाली इस फसल में समय पर नियमित आमदनी मिलने लगी.''
रोजेल की खेती से बदली किस्मत
आज नहाल खेड़ा निवासी संदीप विश्नोई के आधुनिक खेती की जिले में चर्चा में है. संदीप विश्नोई ने बताया कि, ''जब पिताजी किसानी करते थे, तब केवल सोयाबीन और मक्का की फसल लगाते थे. जिससे सीमित मात्रा में कमाई होती थी. संदीप ने अपने पिता से करीब 8 साल पहले किसानी अपने हाथो में ली. किसानी में मुनाफा कम होने के कारण उन्होंने कुछ नया करने का मन बनाया. इसके बाद सोशल मीडिया पर खेती के नये तरीकों और नई फसलों की जानकारी जुटाई. यहां से रोजेल की खेती करने का मन बनाया.''
क्या है रोजेल?
रोजेल को आमबाड़ी, कुदरूम या लाल अंबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है. इसके महरूम रंग के फूलों की पंखुडियो से जैम, जेली, सरबत और हर्बल चाय (ग्रीन टी) बनाई जाती है. इसके अलावा उसके फूलों के अंदर से निकलने वाले बीज से तेल, कॉफी और बीज का पावडर बनाकर तैयार किया जाता है, जो पेट और लिवर के लिए फायदेमंद होता है.
कम लागत में बंपर कमाई
किसान संदीप के मुताबिक, ''रोजेल की सूखी पंखुडियों का बाजार भाव 25 हजार से लेकर 30 हजार रुपये प्रति क्विंटल है. जो कि एक हेक्टेयर में 8 से 10 क्विंटल पैदावार होने की उम्मीद है. वहीं, इसके बीज का भाव 18 से 20 हजार रुपये प्रति क्विंटल बताया जा रहा है और प्रति हेक्टेयर 5 से 7 क्विंटल उत्पादन की उम्मीद है.''
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संदीप ने बताया, "जून और जुलाई में बोई जाने वाली इस फसल की नवंबर में कटाई होती है. इसका बीज इंदौर से लाया था. इसे बेचने के लिए नीमच मंडी जाना पड़ेगा. सभी खर्च निकालने के बाद करीब ढाई से तीन लाख प्रति हेक्टेयर आमदनी की उम्मीद है. मेरा यह प्रयोग पहली बार में ही सफल होता नजर आ रहा है. हम चाहते हैं कि इस फसल की जानकारी अन्य किसानों तक पहुंचे, जिससे किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर उत्पादन और आय का नया विकल्प मिल सके."