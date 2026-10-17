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पारंपरिक खेती से निकल किसान ने बदली तकदीर, 1 एकड़ से लाखों तक की कमाई, जानें खास फॉर्मूला

पारंपरिक खेती से निकलकर युवा किसान ने मचाया गदर ( ETV Bharat )

हरदा: मध्य प्रदेश के हरदा में युवा अब पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक कृषि की ओर रुख कर रहे हैं. जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर नहाल खेड़ा निवासी युवा किसान संदीप विश्नोई इसका प्रमुख उदाहरण हैं. संदीप ने सोशल मीडिया से किसानी के नये-नये आयाम ढूंढकर खेती से कमाई का नया रास्ता बना लिया.

आधुनिक खेती से लाखों की कमाई युवा किसान संदीप विश्नोई ने ईटीवी भारत को बताया कि, ''जब कुछ नया करने का जज्बा होता है तो खेती भी कमाई का नया रास्ता बन सकता है. शुरुआत में उन्होंने पारंपरिक सोयाबीन और मक्का की फसल छोड़कर रोजेल की खेती करने का प्रयोग किया. पांच महीनों में तैयार होने वाली इस फसल में समय पर नियमित आमदनी मिलने लगी.''