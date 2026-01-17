कड़कड़ाती ठंड में बच्चों का पैदल मार्च, 30 किमी की दूरी नाप रहे छात्रों से मिलने दौड़े-दौड़े पहुंचे हरदा कलेक्टर
हरदा में प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप. 10 किमी पैदल चल चुके बच्चों से मिलने पहुंचे कलेक्टर, एकलव्य छात्रावास के प्राचार्य पर लगे आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 6:27 PM IST
हरदा: रहटगांव स्थित एकलव्य आदिवासी छात्रावास में शनिवार 17 जनवरी को तड़के 4 बजे बवाल मच गया. छात्रवास के 300 से अधिक छात्र-छात्राएं प्राचार्य की प्रताड़ना और बदहाल भोजन व्यवस्था से तंग आकर सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में 30 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर से मिलने हरदा के लिए निकल पड़े.
बच्चों का आरोप है कि छात्रावास की प्राचार्य सोनिया आनंद द्वारा लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है. वहीं खाने में रोजाना जली रोटियां, बेहद पतली दाल और नाममात्र की सब्जी परोसी जा रही है. कई बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने पर बच्चों ने यह कठोर कदम उठाया.
प्रशासन में मची अफरा-तफरी
सुबह करीब 4 बजे रहटगांव से निकले छात्र-छात्राएं करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर सोडलपुर गांव तक पहुंचे थे. वहीं मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. सुबह 6 बजे ही कलेक्टर सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सोडलपुर गांव के बाहर ही बच्चों को रोककर समझाइश देने का प्रयास किया.
इस दौरान कड़कड़ाती ठंड में बच्चे सड़क पर धरने पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे. उन्होंने छात्रावास प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्राचार्य को हटाने की मांग पर अड़ गए. करीब एक घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद प्रशासन के आश्वासन पर बच्चे वापस लौटने को राजी हुए.
प्राचार्य हटाई गई, जांच के आदेश
कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बताया, "बच्चों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए छात्रावास की प्राचार्य को तत्काल हटा दिया गया है. भोजन व्यवस्था और प्रताड़ना से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच कराई जा रही है. दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने सभी छात्र-छात्राओं को बसों के माध्यम से सुरक्षित छात्रावास वापस भिजवाया."
- किसानों ने उतारे सारे कपड़े, केले के पत्ते लपेट बताया- सरकार उन्हें ऐसे देखना चाहती है
- सुन लें प्रदर्शनकारी! सरकारी संपत्ति का नुकसान, इन्हें भरना होगा हर्जाना, मशाल-जुलूस बैन
गंदगी मिलने पर विधायक ने लगाई फटकार
वहीं घटना की जानकारी मिलने पर विधायक अभिजीत शाह एकलव्य आदिवासी हॉस्टल पहुंचे, जहां उन्होंने किचन में रखे खाने-पानी के सामान की गुणवत्ता को जांचा. साथ ही हॉस्टल में रखी पीने के पानी की टंकी को चेक किया. इस दौरान उन्हें टंकी के अंदर गंदगी, मिली जिसे देखकर उन्होंने मौके पर मौजूद स्टाफ पर नाराजगी जताते हुए फटकार भी लगाई. विधायक ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए संबंधित अधिकारियों से जांच करवाने की मांग की है. उनका कहना था कि "हेल्दी भोजन और साफ पानी विद्यार्थियों का मूल अधिकार है."