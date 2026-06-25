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हरदा में जान पर खेलकर जी रहे लोग, तारों के जंजाल से करंट लगने का खतरा, बिजली विभाग को सुध नहीं

तेज आंधी तूफान में गिरे थे बिजली के खंभे, एक महीने बाद भी बिजली विभाग ने नहीं दिया ध्यान, खतरा के बीच रहने मजबूर लोग

harda Electricity poles fell during the storm
हरदा में तेज आंधी तूफान में गिरे बिजली के खंभे, 1 महीने बाद भी सुधार नहीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 11:24 AM IST

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Updated : June 25, 2026 at 11:43 AM IST

3 Min Read
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हरदा: शहर के वार्ड नंबर 31 में करीब 50 परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है. यहां पिछले महीने तूफानी आंधी के कारण 3 बिजली के खंभे टूट गए थे, जिसके कारण बिजली के तार रास्ते और नाली में गिर गए थे. तब से इसे ठीक नहीं किया गया है. ग्रामीण तारों के जंजाल के बीच जीने मजबूर हैं, जिससे करंट लगने और जान का खतरा बना हुआ है.

डर के साए में जीने को मजबूर हैं लोग

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि करंट की चपेट में आने से दो बकरियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक बच्चे को खेलते समय करंट लग गया था. इसके बाद मजबूरी में वार्ड के लोगों ने खुद रस्सी के सहारे तारों को छत और पेड़ से बांधकर ऊंचा किया, लेकिन अब वहां रहने वाले लोगों को बारिश में घरों की छत और सड़क पर करंट फैलने का डर सता रहा है. बिजली विभाग में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

हरदा के वार्ड 31 में जान पर खेलकर जी रहे लोग (Etv Bharat)

मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे 50 परिवार

वार्ड वासियों ने बताया कि 10 वर्ष पहले नगर पालिका ने परिसीमन कर ग्राम पंचायत बैरागढ़ को शहर में जोड़कर नया वार्ड बनाया था. इस वार्ड को वार्ड क्रमांक 31, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम दिया गया था. लोगों ने सोचा था कि शहर में जुड़ने के बाद सभी को नगर पालिका एवं शहर की सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी यहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है.

Electric wires threat
खुले तार के बीच जीने को मजबूर ग्रामीण (ETV Bharat)

गर्मी और उमस में रहना मुश्किल

लोगों ने आगे बताया कि शहर की ओर से बिजली और पानी की सप्लाई नहीं होती है, नगर पालिका के नाम पर केवल कचरा गाड़ी आती है. इसके अलावा यहां पर ना तो नाली है और ना ही सड़क ठीक है. जबकि यहां के लोग नगर पालिका को 10 साल से मकान और सफाई का टैक्स भर रहे हैं. बिजली की समस्या को लेकर कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक इस वार्ड की बिजली शहर से नहीं जोड़ी गई. यहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगाई गई हैं. थोड़ी सी हवा चलती है तो बिजली गुल हो जाती है और दो-दो दिन तक नहीं आती, जिससे यहां रहना मुश्किल हो रहा है. गर्मी और उमस से बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं.

Danger electric shock falling power pole
बिजली का खंभा गिरने से करंट का खतरा (ETV Bharat)

जल्द समाधान का आश्वासन

बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक संजय यादव ने कहा, "अभी मेरे संज्ञान में ये मामला आया है. हमने सहायक प्रबंधक को अवगत करवा दिया है. इसके अलावा काम करने वाले कॉन्ट्रेक्टर को भी अवगत किया है. जून के पहले हफ्ते में तेज आंधी तूफान की वजह से बहुत सारे पोल क्षतिग्रस्त हुए थे. इसको ठीक करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं. जहां पोल टूटे हुए हैं उसे भी हम बदलने की कार्रवाई कर रहे हैं."

Last Updated : June 25, 2026 at 11:43 AM IST

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