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पिता ने मां को मारा और चाचा ने जिंदा बचे भतीजे को गड्ढे में दफनाया, हरदा में रिश्तों का कत्ल

हरदा में शक और शराब से इंसानियत हारी. पत्नी को मार पिता जेल गया तो चाचा ने पांच साल के भतीजे को घर में मारकर दफनाया. सुनील कुशवाह की रिपोर्ट.

Harda murder body buried inside house
हरदा में भतीजे का मर्डर कर शव घर में दफनाया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
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हरदा : हरदा के सिराली तहसील के गहाल गांव में दिल दहलाने वाली वारदात हुई. 5 वर्षीय मासूम की हत्या कर उसका शव घर में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया. ये मासूम करीब 15 दिन से अपने छोटे चाचा के पास रह रहा था. जब पड़ोसियों को घर से तेज बदबू आने लगी तो मामला खुला. मासूम का पिता अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद है.

चाचा के साथ रहता था मासूम बालक

पुलिस के अनुसार डेढ़ साल पहले मृतक बच्चे के पिता ने मां की हत्या कर दी थी. उसके बाद बच्चे का पिता जेल में है. इसके बाद उसके दोनों बच्चे 5 साल का बेटा और 2 साल की बेटी अपने छोटे चाचा पिंटू के साथ ही रह रहे थे. कुछ दिन पहले पिंटू की पत्नी मायके चली गई थी. घर में दोनों मासूम बच्चे चाचा के पास थे. मृतक बालक के बड़े चाचा मुकेश अखंडे पास के ग्राम बालागांव में रहता है. उसने बताया कि 15 दिन पहले पिंटू अपने भतीजे को को उसके घर से लेकर आया था.

मृतक मासूम का बड़ा चाचा मुकेश अखंडे (ETV BHARAT)

घर से आई तेज बदबू, पड़ोसी हुए सक्रिय

मासूम के बड़े चाचा मुकेश अखंडे का कहना है "सोमवार को जब वह बच्चों से मिलने आया तो पिंटू के घर पर ताला लगा था. जब मुकेश ने पिंटू से फोन पर बात की तो वह ठीक से जबाब नहीं दे रहा था. इसके बाद मुकेश ने आसपास के लोगों से बात की. लोगों ने बताया कि घर के अंदर से तेज बदबू आ रही है." मुकेश ने सोमवार देर रात गांव के लोगों को बुलाकर घर का ताला तोड़ा तो तेज बदबू आ रही थी. उसने घर के अंदर मिट्टी खुदी दिखी, जिसे हटाने पर बालक के पैर का पंजा दिखा. इसके बाद मुकेश ने पुलिस को सूचना दी.

Harda Innocent murder body buried inside house
घर का ताला खोलकर देखा तो गड्ढे में दफना मिला मासूम (ETV BHARAT)

मासूम का पिता हत्या के आरोप में जेल में

सिराली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे से शव को बाहर निकलवाया. देर रात ही बालक के छोटे चाचा हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हत्या के आरोपी चाचा पिंटू अखंडे से पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. सिराली थाना प्रभारी सीताराम पटेल ने बताया "फरियादी मुकेश अखंडे ने बताया कि उसका भाई रमेश अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में है. रमेश के दोनों बच्चे छोटे भाई पिंटू के साथ में रहते थे."

Harda Innocent murder body buried inside house
मासूम की हत्या का आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

आरोपी ने हत्या की वारदात स्वाकारी

थाना प्रभारी सीताराम पटेल ने बताया "शव करीब 8से 10 दिन पुराना लग रहा है. मुकेश ने छोटे भाई पिंटू पर शंका जताई, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पिंटू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने गला दबाकर मासूम की हत्या की थी. अभी उसने हत्या का मोटिव नहीं बताया." सूत्रों के अनुसार मृतक के चाचा पिंटू ने रात में नशे की हालत में बालक का गला दबाया. सुबह देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसने घर में गड्डा खोदकर उसे दफ़नाया और फरार हो गया.

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