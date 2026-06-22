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गले में मीटर लटकाकर सड़क पर उतरे विधायक, हरदा में बेहिसाब कटौती, स्मार्ट मीटर का विरोध

हरदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के विरोध में सैकड़ो कांग्रेस कार्यकर्ता बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे.

Harda Congress workers protest
हरदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 5:00 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
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हरदा: मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती को लेकर जगह जगह आये दिन हंगामा हो रह है. इसी को लेकर सोमवार ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में बिजली ऑफिस का घेराव किया गया. इस दौरान विधायक आर के दोगने ने गले में मीटर लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया. विरोध-प्रदर्शन से पहले पुलिस ने बिजली ऑफिस के मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग कर दिया था. वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने गेट पर ताला लगा दिया. बैरिकेड्स को लेकर कांग्रेसियों और पुलिस में खींचातानी भी देखने को मिली.

शहर में उपभोक्ताओ की बगैर सहमति के स्मार्ट मीटर लगाने का आरोप

कांग्रेस का आरोप है कि बिजली विभाग आए दिन मेंटेनेन्स के नाम पर बिजली कटौती कर रहा है. थोड़ी सी भी हवा चलने पर ग्रामीण इलाकों में रात भर बिजली कटौती कर दी जाती है. करोड़ों रुपये मेंटेनेन्स के नाम पर खर्च किए जाते हैं. बिजली विभाग केवल खानापूर्ति कर रहा है. कांग्रेस का यह भी आरोप है की शहर में उपभोक्ताओ की बगैर सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा लोगों पर बिजली चोरी के झूठे मुकदमें दर्ज कराए जा रहे हैं.

हरदा में स्मार्ट मीटर का हो रहा विरोध (ETV Bharat)

स्मार्ट मीटर लगने के बाद दो से तीन गुना आ रहे बिजली के बिल

स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों के दो से तीन गुना ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं. बढ़े हुए बिलों को भी कम नहीं किया जा रहा है. शहर के बीचों-बीच बिजली उपभोक्ता केंद्र है, जिसे शिफ्ट कर शहर से चार किलोमीटर दूर छोटी हरदा में ले जाया जा रहा है. हम उसका भी विरोध कर रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि हमारी इस सभी मांगो पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेंगी.

Harda Congress workers protest
हरदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

ब्लॉक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोविन्द व्यास ने कहा, "सरकार बिजली की अघोषित कटौती कर रही है जिसके कारण उपभोक्ताओ को बहुत परेशानी हो रही है. सरकार ने बयान दिया था बगैर उपभोक्ताओं की मर्जी के स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, लेकिन यहां पर उपभोक्ताओं की मर्जी के बगैर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं. सरकार का यहां से उपभोक्ता केंद्र शिफ्ट करने का प्लान है. इन सभी बातों को लेकर उपभोक्ता परेशान हैं. इसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है. हमारी मांग है कि पुराने मीटर ही रहने दिए जाएं नए स्मार्ट मीटर से बिल अधिक आता है."

Harda Congress workers protest
हरदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

स्मार्ट मीटर बगैर परमिशन के न लगाने की मांग

विधायक आर के दोगने का कहना है "अघोषित और अनियंत्रित बिजली कटौती चल रही है. इसके अलावा बिजली के तार और खंबे लोगों के घर पर लटके हुए हैं. बरसात आ रही जिससे खतरा बढ़ रहा है. स्मार्ट मीटर के जरिए गरीबों के बिल भी हजारों रुपए आ रहे हैं. मध्यम वर्ग वालों के 5000 से लेकर ₹10000 महीने का बिल आ रहा है. बिल पर कंट्रोल करें और स्मार्ट मीटर की जांच करें. हमारी यही मांग है कि स्मार्ट मीटर बगैर परमिशन के न लगाए जाएं."

वहीं बिजली विभाग के उप-महाप्रबंधक संजय यादव का कहना है, "हमारे यहां बिजली कटौती की कोई समस्या नहीं है. कभी-कभी शटडाउन या फॉल्ट होने पर ही बिजली बंद की जाती है. गांवों में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लग चुके हैं. यदि इनके पास कोई निश्चित लिस्ट होगी तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे."

Last Updated : June 22, 2026 at 6:14 PM IST

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