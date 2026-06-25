हरदा में कांग्रेसियों ने बजाई सीटी, जैसे ही दूरबीन से देखा दौड़े चले आए गुरिल्ला और शुभंकर
हरदा नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाकार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन. मनमाने टैक्स का विरोध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 6:00 PM IST
हरदा : भाजपा शासित नगर पालिका पर मनमाना टैक्स वसूली, शहर में गंदगी के अंबार, सड़कों पर गड्ढे को लेकर कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेसियों ने नगर पालिका का घेराव किया. कांग्रेस नेताओं ने नगर पालिका में जंगलराज बताते हुए प्रदर्शन के दौरान एक युवक को गुरिल्ला के गेटअप में साथ लेकर आये. नगर पालिका में मुख्य द्वार पर पुलिस ने बेरीकेडिंग कर कांग्रेसियों को बाहर ही रोक दिया. इससे गुस्साए कांग्रेसियों ने सीटी बजाना शुरू कर दिया. कांग्रेसी नगर पालिका सीएमओ को बाहर बुलाने की मांग करने लगे.
एसडीएम व तहसीलदार को लौटाया
कांग्रेसियों ने आवेदन लेने पहुंचे तहसीलदार और एसडीएम को वापस लौटा दिया और सीएमओ को आवेदन देने की मांग करने लगे. कुछ देर बाद नगर पालिका सीएमओ आए और कांग्रेसियों ने लोगों की समस्या उनके सामने रखी. आश्वासन मिलने पर प्रदर्शन समाप्त हुआ. कांग्रेसियों ने कहा कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे. कांग्रेस ने एक दिन पहले शहर में पंफलेट बांटे और लोगों से घेराव में आने की अपील की. सड़क, पानी, साफ सफाई और बढ़े जलकर को कम करने को लेकर कांग्रेसी पहले भी आंदोलन कर चुके हैं.
नगर पालिका अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप
कांग्रेस पार्षद अमर रोचलानी के नेतृत्व में किये गये आंदोलन में कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, विधायक, जिलाध्यक्ष के अलावा शहर की महिलाएं और पुरुष शामिल हुए. आरोप है कि बीते 4 साल से भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष की मनमानी चल रही है. शहर की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी हैं. लोगों को न तो साफ पानी मिल रहा है और ना ही सफाई हो रही है. सड़कों पर भी गड्ढे हैं. बारिश का पानी सड़क के गड्ढों में भरने से इस पर चल पाना भी मुश्किल है.
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विधायक आरके दोगने ने गिनाई समस्याएं
विधायक आरके दोगने ने कहा "नगर पालिका ने हरदा शहर को जंगल बना दिया. आपने देखा भालू और दूसरे प्रकार के जानवर भी यहां घूम रहे हैं. हमने प्रदर्शन के माध्यम से बताया है कि हरदा की आज स्थिति यह हो गई है. नए 5 वार्ड जोड़े गए हैं उनमें भी बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है. विधवा आश्रम बनाया गया, उसमें से भी महिलाओं को भगाया जा रहा है. 30-40 वर्ष से जो लोग निवासरत है, उन्हें अतिक्रमण का नाम लेकर हटाया जा रहा है."
नगर पालिका सीएमओ रोशन सिंह बाथम का कहना है "कांग्रेस ने शहर की समस्या को लेकर जलप्रदाय, साफ-सफाई, अतिक्रमण को लेकर ज्ञापन दिया है. उनकी विभिन्न मांगें हैं, जिन्हें देखा जाएगा. मेरे स्तर पर जो बेहतर प्रयास हो सकते हैं, उन्हें करेंगे."