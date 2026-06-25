ETV Bharat / state

हरदा में कांग्रेसियों ने बजाई सीटी, जैसे ही दूरबीन से देखा दौड़े चले आए गुरिल्ला और शुभंकर

हरदा नगरपालिका पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ( ETV BHARAT )