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हरदा कलेक्ट्रेट में अचानक बजने लगी थालियां, माजरा समझने दौड़े-दौड़े पहुंचे अफसर

इस जमीन पर दबंग पहले भी कब्जा कर चुके हैं लेकिन इसे प्रशासन ने हटवा दिया था. दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि फिर से पंचायत भवन बनने से रोक दिया और जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया. इससे नाराज ग्रामीण थाली बजाते हुए जनसुनवाई में पहुंचे. इससे पहले भी ग्रामीणों ने हंडिया तहसील में शिकायत की थी. वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीण गांव के सरपंच सहित महिलाओं और बच्चो को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे.

हरदा : हरदा के कोलीपुरा गांव में दबगों से परेशान ग्रामीण कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे. ग्रामीण इससे पहले भी शिकायत कर चुके हैं लेकिन इस बार की जनसुनवाई में ग्रामीणों ने विरोध का ऐसा तरीका निकाला, जिस पर सभी का ध्यान गया. शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की. इसमें कहा गया कि दबंगों ने सरकारी जमीन पर जहां ग्राम पंचायत भवन बनना है, उस पर कब्जा कर लिया है.

ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्ज़ा होने से ग्राम पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा वहां आसपास रहने वाले लोगों का रास्ता भी बंद हो गया. जब ग्रामीणों का रास्ता बंद हो गया तो इससे नाराज ग्रामीण थाली बजाते हुए जनसुनवाई में कलेक्टर से अवैध कब्ज़ा छुड़ाने की मांग करने पहुंचे. थाली ठोकने की आवाज सुनते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और तुरंत हरदा एसडीएम अशोक कुमार डेहरिया और तहसीलदार राजेंद्र पवार जनसुनवाई छोड़कर ग्रामीणों से मिलने बाहर आए. हरदा एसडीएम डेहरिया ने हंडिया तहसीलदार को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए.

बार-बार शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं

कोलीपुरा गांव के सरपंच शिवनारायण देवड़ा ने बताया "ग्राम पंचायत भवन की समस्या है. ग्राम पंचायत कोलीपुरा में पंचायत भवन नहीं है. तहसीलदार, आरआई और पटवारी द्वारा कोलीपुरा में पंचायत भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी लेकिन उस जमीन पर गांव के दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है. इसके बाद ग्रामीण सरपंच के साथ मिलकर 3 बार इसकी शिकायत कर चुके हैं. जब सुनवाई नहीं हुई तो सरपंच और ग्रामीण मिलाकर थाली बजाते हुए जनसुनवाई में पहुंचे."

तहसीलदार व थानेदार हटाएंगे अतिक्रमण

ग्रामीण मोजीराम ने बताया "गांव में दबंग लोग पंचायत नहीं बनने दे रहे हैं और उसे जगह पर कब्जा कर लिया है. हमारी कोई सुन नहीं रहा है तो हम थाली बजाते हुए जनसुनवाई में कलेक्टर से मिलने आए." एसडीएम अशोक कुमार डेहरिया ने कहा "कोलीपुरा पंचायत के कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं. उनकी मांग है कि जिस जगह ग्राम पंचायत भवन बनना है, वहां अतिक्रमण हो रहा है. हमने पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी. फिर से तहसीलदार और थानेदार मिलकर हटाने की कार्रवाई करेंगे."