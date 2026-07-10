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मध्य प्रदेश में नेता और अधिकारियों को मिले 25% सैलरी, हरदा में सड़कों पर उतरे किसानों की मांग

मूंग खरीदी को लेकर किसानों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )