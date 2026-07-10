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मध्य प्रदेश में नेता और अधिकारियों को मिले 25% सैलरी, हरदा में सड़कों पर उतरे किसानों की मांग

हरदा में किसानों ने किया शहर बंद का आव्हान, मूंग खरीदी बनी मुसीबत, किसानों को नहीं मिल रहा मुंग का उचित दाम.

HARDA BHARATIYA KISAN SANGH PROTEST
मूंग खरीदी को लेकर किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 2:00 PM IST

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हरदा: भारतीय किसान संघ किसानों की मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से कृषि उपज मंडी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं. किसान संघ शत प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं. प्रशासन की और से कोई जबाव नहीं मिलने से किसान अब उग्र होते नजर आ रहे हैं. इसके लिए किसानों ने हरदा में एक दिन के लिए बाजार बंद का आव्हान किया था, जिस पर व्यापारीयों ने भी किसानों का समर्थन किया है.

हरदा में भारतीय किसान संघ का बंद का आव्हान

हरदा में भारतीय किसान संघ ने बाजार बंद का आव्हान किया. उधर आम किसान यूनियन ने भी दोपहर को हजारों किसान के साथ सड़क पर उतर कर चार जगह पर चक्काजाम करने का ऐलान किया है. हालांकि कुछ दुकाने खुली होने पर किसानों ने हाथ जोड़कर बंद कराया, किसानों का कहना है की अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो किसान भोपाल तक आंदोलन करेग.

किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में शत प्रतिशत मूंग तुलाई की मांग

किसानों की मांग है कि मध्य प्रदेश में शत प्रतिशत मूंग खरीदी की जाए. भारतीय किसान संघ के जिला प्रवक्ता राजनारायण गौर ने कहा "मूंग खरीदी की मात्रा बढ़ाने को लेकर हमारे धरने को आज सात दिन हो गए हैं. अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है. जिसे लेकर शुक्रवार को हमने हरदा बंद का आव्हान किया था. जिसमें सभी व्यापारी बंधुओं के द्वारा हरदा बंद में विशेष सहयोग किया गया.

HARDA FARMERS CITY WIDE SHUTDOWN
हरदा में शहर बंद का आव्हान (ETV Bharat)

सांसद, विधायक और अधिकारी भी लें 25 प्रतिशत सैलरी

व्यापारियों अपनी दुकानें बंद रखी. हमारी मांगे है की सरकार मूंग खरीदी शत प्रतिशत करे. सरकार ने 25 प्रतिशत खरीदी का ऐलान किया है, तो हमारी मांग है की सभी सांसद, विधायक और सभी अधिकारी 25% तनख्वाह लेने के लिए हामी भर लें तो हम भी 25% मूंग तुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पहले घोषणा करें कि उनके वेतन का 25% ही लेंगे तो हम भी 25% मूंग तुलाई के लिए सहमति प्रदान कर सकते हैं. अगर मांगे नहीं मानी गईं तो संभाग स्तर पर आंदोलन होगा और फिर प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे.

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