हरदा में मर चुका शख्स जिंदा जनसुनवाई में हाजिरी लगाने आया! कलेक्टर का एक्शन शुरु
हदरा की जनसुनवाई में पहुंचा एक बुजुर्ग फरियादी, समग्र आईडी अपडेट के दौरान पोर्टल पर दिखाया मृत, कलेक्टर ने तुरंत ठीक करने दिए निर्देश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : June 3, 2026 at 1:20 PM IST
हरदा: मध्य प्रदेश में अक्सर इस तरह के मामले आते हैं, जहां सरकारी दफ्तरों और कागजों में जिंदा इंसान को मृत बता दिया जाता है. इसके बाद वह शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है. एक बार फिर इसी तरह का मामला हरदा से सामने आया है. यहां जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है.
जिंद शख्स को पोर्टल पर बताया मृत
दरअसल, मामला टिमरनी तहसील के ग्राम अहलवाड़ा का है. एक बुजुर्ग करन सिंह को शुगर की बीमारी हो गई थी. जिसके बाद पैर में इन्फेक्शन फैल गया था. इलाज के दौरान उनका एक पैर काटना पड़ा और अब वो अपने एक नकली पैर के सहारे चलते हैं. जब उन्होंने सरकार की दिव्यांग योजना का लाभ लेना चाहा तो वह अपनी समग्र आईडी अपडेट कराने पहुंचे, तो पोर्टल पर उनका नाम नहीं आया, उन्होंने इसकी जानकारी निकाली तो उसमें आया कि उनकी मौत हो चुक है. पोर्टल पर करनसिंह के मौत की जानकारी दर्ज थी. जिसके चलते वे आवेदन नहीं कर पाए.
ज्वाइंट कलेक्टर ने तुरंत गलती सुधारने का दिया आदेश
अपनी ही मौत की जानकारी मिलते ही बुजुर्ग ने अपने परिजनों को बताई, तो वो जनसुनवाई में पहुंचे. जहां ज्वाइंट कलेक्टर सतीश राय को सारी जानकारी दी, तो वहा हड़कंप मच गया. राय ने तत्काल इस गलती को सुधारने का आदेश दिया. यह गलती किससे हुई इसकी जानकारी निकालने के भी आदेश दिए. वहीं पीड़ित करनसिंह ने बताया कि "मैंने दिव्यांग राशि के लिए आवेदन दिया था, तो पोर्टल पर मुझे मृत घोषित किया गया. पता नहीं ये किसकी गलती है, अधिकारी बोल रहे हैं, हमें जानकारी भेज दी है ऑफलाइन जानकारी मिल जाएगी."
पता लगा रहे कहां और कैसे हुई गलती
मामले में ज्वाइंट कलेक्टर सतीश राय ने कहा कि "मेरे संज्ञान में एक मामला आया, जिसमें ग्राम पंचायत अहलवाड़ा का एक व्यक्ति है, जो संबल के पोर्टल पर आवेदन करने गया तो वहां उसे मृत दिखाया जा रहा है. समग्र का उत्तर सही है, उसमें उसमें वह जीवित दिखाया जा रहा है. अब जो डेटा समग्र से संबल पोर्टल में जाता है. इस बीच में क्या दिक्कत आई है, उसे चेक कराया जा रहा है, जल्द ही ठीक किया जायेगा. अभी पीड़ित का मोबाइल बंद है. ओटीपी आने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी, कहां से और किसने इसमें त्रुटि की है."
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अभी पीड़ित का फोन बंद, नहीं मिला ओटीपी
सहायक संपद अधिकारी आशीष चौरसिया ने बताया कि "करन सिंह मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि संबल पोर्टल पर दिव्यांगता का आवेदन कर रहे हैं, तो उनका आवेदन दर्ज नहीं हो रहा है, जांच करने के लिए समग्र पोर्टल है या संबल पर आवेदन करना हो उसके लिए ओटीपी अनिवार्य है, अभी वह जो मोबाइल लेकर आए हैं, वह स्विच ऑफ है, तो जैसे ही उनका ओटीपी आता है, तो हम जांच करेंगे. उनका संबल और समग्र पोर्टल दोनों देखेंगे, कहां समस्या है और उनका निराकरण कर दिया जाएगा."