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हरदा में उद्घाटन से पहले ही धंसा अजनाल पुल का एप्रोच रोड, कई जगहों पर दरारें

हरदा में उद्घाटन से पहले ही धंसा अजनाल पुल का एप्रोच रोड ( ETV BHARAT )