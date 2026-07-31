हरदा में उद्घाटन से पहले ही धंसा अजनाल पुल का एप्रोच रोड, कई जगहों पर दरारें
हरदा में अजनाल नदी पर निर्मित पुल में खामियां. सेतु निर्माण विभाग के एसडीओ ने गड़बड़ियां देख नाराजगी जताई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 2:47 PM IST
हरदा : अजनाल नदी पर बनाए गए पुल के उद्घाटन से पहले ही एक हिस्से की एप्रोच रोड धंसने लगी है. यहां पर दरारें आ गई हैं. निर्माण एजेंसी ने इसे छुपाने के लिए क्षतिग्रस्त हिस्से का सुधार कार्य शुरू कर दिया है. रोड धंसने की सूचना मिलने पर सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी ने भी निरीक्षण किया. उन्होंने पुल बनाने के काम में कमियां पाईं. पुल की एप्रोच रोड में दरारें आने से शहरवासियों में आक्रोश है. उन्होंने अधिकारियों से पूरे पुल के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है.
निर्माण एजेंसी ने दरारों का ढंका
अजनाल नदी के पेढ़ीघाट से लेकर गुप्तेश्वर मंदिर तक पुल का निर्माण कराया गया है. गुप्तेश्वर मंदिर के पास बनाई गई पुल की एप्रोच रोड बीच में धंसने लगी है और कई जगहों पर दरारें आ गई हैं. निर्माण एजेंसी द्वारा दरारों को छुपाने के लिए सीमेंटेड हिस्से को टाइल्स आकार में कटवाया गया. इसके बाद भी मंदिर के पास एक जगह पर एप्रोच रोड के बीच में गड्ढा हो रहा है. पुल और एप्रोच रोड में एक जैसी समानता भी नहीं है. कहीं पर ऊंचा तो कहीं पर नीचा है.
साढ़े 4 करोड़ से बना पुल
हरदा शहर के वार्ड नं. 31 के लोगों और मगरधा क्षेत्र के गांवों से हरदा आने वाले ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा देने के लिए मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा 4.65 करोड़ की लागत से अजनाल नदी पर पुल का निर्माण कराया गया है. बीते दो दिन से ठेकेदार द्वारा एप्रोच रोड में आई दरारों को सुधारने के लिए मशीन से सीमेंट को उखड़वाया जा रहा है, ताकि उसे फिर से भरा जा सके. शहरवासी अरविंद शर्मा, संजय गुर्जर, जाहिद खान ने कहा "सालों बाद तो शहरवासियों को अजनाल नदी पर पुल की सौगात मिली. उसमें भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया. अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है और यह अभी से धंसने लगा है और दरारें आने लगी हैं."
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मरम्मत कराने के निर्देश
सेतु निर्माण विभाग एसडीओ गिरीश हिंगवे का कहना है "अजनाल नदी के पुल का निरीक्षण करने पर पुल के रोड और एप्रोच रोड के लेवल में काफी अंतर मिला है. कुछ जगहों पर माइनर दरारें आ गई हैं. इन कमियों को दूर करने के लिए ठेकेदार को निर्देश मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं. 15 दिन बाद फिर से पुल का निरीक्षण किया जाएगा."