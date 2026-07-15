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MSP पर 5 क्विंटल मूंग खरीदी पर अड़े किसान, नेशनल हाईवे पर लगाया टेंट, चक्का जाम

हरदा में किसानों ने नागपुर इंदौर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया, MSP पर 1 क्विंटल 20 किलो मूंग प्रति एकड़ खरीदी से हैं नाराज.

HARDA FARMERS PROTEST
हरदा में किसानों ने जाम किया नेशनल हाईवे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 3:50 PM IST

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हरदा: मध्य प्रदेश सरकार का किसान खुलकर विरोध कर रहे हैं. किसान मोहन यादव सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं. नेशनल हाईवे पर आम किसान यूनियन के आह्वान पर हजारों की संख्या में किसानों ने चक्का जाम किया है. गर्मी और तेज धूप होने पर भी किसान छतरी लगा कर बैठे हुए हैं. इसके अलावा किसानों ने हाईवे पर टेंट भी लगा लिया है. वहीं, रास्ता जाम होने पर यात्री पैदल जाने को मजबूर हो रहे.

बता दें की पिछले 15 दिनों से मूंग खरीदी को लेकर किसानों के अलग अलग संगठन धरना आंदोलन कर रहे हैं. सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर केवल 1 क्विंटल 20 किलो मूंग प्रति एकड़ खरीदी जा रही है, किसानों की मांग है की सरकार 5 क्विंटल प्रति एकड़ मूंग खरीदे, लेकिन 15 दिनों से किसानों की इस मांग पर सरकार ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे नाराज किसानों ने नागपुर इंदौर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया. किसानों का कहना है की जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तब तक जाम नहीं हटायेंगे.

MSP पर 5 क्विंटल मूंग खरीदी पर अड़े किसान (ETV Bharat)

किसानों ने जाम किया नेशनल हाईवे

अनिश्चितकालीन चक्का जाम में जिले भर से हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए. तेज धूप और गर्मी होने पर किसान संगठन ने नेशनल हाईवे पर टेंट लगा दिया. दोपहर 12 बजे से हो रहे जाम पर प्रशासन मूक दर्शी बन कर रहा. किसानों ने लगाया टेंट लेकिन ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मी धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव का सहारा ले रहे हैं.

HARDA FARMERS PROTEST
छतरी लगाकर तेज धूप में नेशनल हाइवे पर बैठे किसान (ETV Bharat)

आम किसान यूनियन समिति के सदस्य सुनील गोल्या ने बताया की "2 जुलाई से आम किसान यूनियन सत प्रतिशत मूंग खरीदी, खाद वितरण प्रणाली में आ रही विसंगति, फसल बीमा और एमएसपी गारंटी कानून के लिए लगातार आंदोलन कर रही है. गांव गांव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया. 10 जुलाई को शहर के चारों ओर सांकेतिक जाम भी किया गया. इसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली तो आज आम किसान यूनियन के नेतृत्व में पूरे हरदा जिले के किसानों ने मिलकर नेशनल हाईवे को जाम किया है और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम यहां से उठकर जाने वाले नहीं हैं."

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आम किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष गणेश पटेल ने बताया की "आज हम यहां फोर लेन पर बैठे हैं. सरकार हमारी मूंग खरीदी नहीं कर रही है. केवल 1 क्विंटल 20 किलो खरीदी करने का सरकार ने नियम बनाया है. हमारी मांग है की सरकार 5 क्विंटल मूंग खरीदी करे. जब तक ये मांग नहीं मानी जाती हम यहां से जाने वाले नहीं हैं"

एसडीएम अशोक कुमार डहेरिया ने बताया की "आम किसान यूनियन के द्वारा यहां चक्का जाम किया गया है और अभी किसानों के साथ बातचीत चल रही है जो भी स्थिति निर्मित होगी आगे तय किया जायेगा. वर्तमान में शांति पूर्वक वार्ता चल रही है. हम तीन दिन से लगातार बात कर रहे हैं सुलह का रास्ता निकल जायेगा."

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