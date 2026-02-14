ETV Bharat / state

हरदा में 6 साल के बच्चे से कुकर्म के बाद हत्या, चिप्स दिलाने के नाम पर खंडहर में ले गया था पड़ोसी

6 साल के मासूम बालक से दरिंदगी और हत्या करने वाला निकला अधेड़ पड़ोसी, सीसीटीवी के आधार पर हुई आरोपी की पहचान

harda molestration accused arrest
पड़ोसी ने 6 साल के लड़के से किया कुकर्म (ETV Bharat)
Published : February 14, 2026 at 9:55 PM IST

Updated : February 14, 2026 at 10:02 PM IST

हरदा: मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 6 साल के मासूम बालक के साथ उसके 36 साल के पड़ोसी ने कुकर्म कर उसकी हत्या कर दी. आरोपी की पहचान भूरा उईके के रूप में हुई है, जो मासूम के शव को एक मिडिल स्कूल के खंडहर में छोड़कर फरार हो गया.

सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान

पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें गांव का ही एक शख्स बच्चे को अपने साथ ले जाता दिखाई दिया. पुलिस ने मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार देर रात गांव में छापामार कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है.

बच्चे को चिप्स-कुरकुरे खिलाने के लालच में ले गया

पुलिस ने बताया, "आरोपी ने बच्चे को कुरकुरे खिलाने और खेत से बड़ी बेर दिलाने का लालच देकर सुनसान पड़ी स्कूल बिल्डिंग में ले गया. इसके बाद आरोपी ने बच्चे के साथ कुकर्म किया, जब बच्चा चिल्लाने लगा तो आरोपी ने उसका गला दबाकर कर हत्या दी. शव को खंडहर पड़े स्कूल में कपड़े से ढक कर वहां से फरार हो गया.

हरदा में 6 साल के लड़के की कुकर्म के बाद हत्या (ETV Bharat)

बालक का चाचा-चाची करते थे पालन पोषण

जानकारी के अनुसार, मृत बालक के जन्म के दो महीने बाद ही उसकी मां का देहांत हो गया था. पिता मजदूरी करने दूसरे गांव चला गया और बच्चे को अपने भाई के पास ही छोड़ दिया था. इसके बाद चाचा-चाची ही बच्चे का पालन पोषण किया करते थे. अब इस हादसे से पूरा परिवार शोक में डूब गया है.

एएसपी अमित कुमार मिश्रा ने बताया, "सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 12 फरवरी को 6 वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला मामला सामने आया था. जिसमें बच्चे का शव बंद पड़े स्कूल मे प्राप्त हुआ था. पुलिस द्वारा तहकीकात कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें पाया गया कि आरोपी भूरा उईके बच्चे के साथ जा रहा है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस जल्द से जल्द विवेचना कर न्यायलय में साक्ष्य पेश करेगी और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसका प्रयास करेंगे."

