मेहनत के बल पर श्वेता रोहतगी बनी आत्मनिर्भर, आज कई महिलाओं को दे रही रोजगार
चांदनी चौक के दरीबा कला की श्वेता रोहतगी है एक युवा उद्यमी. खुद का काम शुरू कर आज कई महिलाओं को दे रही रोजगार .
Published : January 20, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : January 20, 2026 at 9:48 AM IST
नई दिल्ली: आज के दौर में नौकरी मिलना कितना कठिन है ये बात सभी जानते हैं. ऐसे में आज के दौर में वो सफल माने जाते है जो खुद के दम पर रोजगार की शुरूआत करें और दूसरों को भी रोजगार का मौका दें. ऐसी ही एक शख्सियत है श्वेता रोहतगी.
दिल्ली सरकार ने श्वेता को शुक्रवार को कला उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया. श्वेता रोहतगीरों ने अपनी मेहनत के दम पर कोरोना जैसे कठिन समय में मात्र तीन हजार रूपये से अपना रोजगार शुरू किया और फिर उसको धीरे-धीरे इस तरह आगे बढ़ाया. उससे उनकी पहचान भी बनी और आर्थिक रूप से वह आत्मनिर्भर भी बनी.
श्वेता ने कोरोना काल में पिता की मौत के बाद शुरू किया काम : चांदनी चौक के दरीबा कला इलाके की रहने वाली श्वेता के पिता मनोज कुमार रोहतगी का कोरोना काल में अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया था. उसके बाद घर की बड़ी बेटी होने के चलते परिवार की जिम्मेदारियां श्वेता के ऊपर आ गईं. जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए श्वेता ने कोरोना काल में अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर के काम शुरू किया, जिसमें उन्होंने 10 महिलाओं को जोड़ा. श्वेता ने शुरू में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जूट के बैग, जूट के पेन और कई तरह की सजावट के सामान बनाने के साथ अपने काम की शुरुआत की. उन्हें इसके लिए मध्य जिले के नेशनल अर्बन लाइवली हुड मिशन (एनयूएलएम)कार्यालय की ओर से भी थोड़ा सहयोग दिया गया, जिससे उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया.
उत्पादों के लिए निशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए गए : धीरे-धीरे श्वेता का काम आगे बढ़ता गया और फिर उन्हें सरकार की ओर से भी प्रोत्साहन देते हुए सार्वजनिक रूप से आयोजित मेले, एग्जीबिशन और हाट में भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए निशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराई गई, जिससे उनके प्रोडक्ट का प्रचार हुआ और उनकी डिमांड बढ़ी. इसके बाद श्वेता को सरकारी विभागों से भी प्रोडक्ट के ऑर्डर मिलने लगे और उनका काम चल पड़ा. फिर श्वेता ने बाजार की मांग को देखते हुए त्योहार पर डिमांड वाले आइटम भी बनाने शुरू किया. इसमें उनके साथ जुड़ी हुई सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने भी उनका साथ दिया.
श्वेता 5 साल में अपने सफर में बन चुकी है आत्मनिर्भर : श्वेता ने दिवाली से संबंधित आइटम सजावट के सामान बंदरवार, शुभ लाभ और अन्य कई तरह के उत्पाद बनाने शुरू किया, जिनको लोगों के द्वारा काफी पसंद किया गया. इसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी के भी उनको ऑर्डर मिलने लगे तो उनका काम बढ़ना शुरू हो गया. फिर रक्षाबंधन पर राखी बनाने का काम और होली पर गुलाल, गुजिया और अन्य कई तरह की जरूरत के सामान भी बनाने शुरू किए. श्वेता करीब 5 साल के अपने सफर में आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और उनके द्वारा अन्य महिलाओं को भी अपने साथ स्वरोजगार दिया जा रहा है. साथ ही श्वेता ने अपनी माँ सुषमा की मदद से मिलेट्स के भी लड्डू और अन्य प्रोडक्ट बनाने शुरू किए हैं.
श्वेता को कई पुरस्कारों से किया जा चुका है सम्मानित : श्वेता के परिवार में उनकी मां और एक छोटी बहन कंचन हैं. श्वेता ही अपने परिवार की मुख्य कमाने वाली हैं. उनके काम में मां सुषमा और बहन कंचन का पूरा सहयोग रहता है. श्वेता को कला उद्यमी अवॉर्ड के अलावा दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन के द्वारा एंटरप्रेन्योर अवार्ड और अन्य कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी पुरस्कृत किया जा चुका है. अब श्वेता महीने में अपने दम पर 30 से 40 हजार रूपये घर बैठे काम करके कमा लेती हैं. श्वेता राधा वल्लभ परिवार के नाम से अपना स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, जिसमें 10 महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं. जब उनको काम का ज्यादा आर्डर मिल जाता है तो वह दूसरी महिलाओं को भी इस काम में अपने साथ लगाती हैं. उनके काम के हिसाब से उनको भी पैसा दिया जाता है, जिससे उन महिलाओं को भी आर्थिक रूप से मदद मिलती है.
श्वेता की सरकार से है कई अपील : श्वेता का कहना है कि सरकार के द्वारा हम जैसे नए-नए उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए. हम लोगों के लिए कुछ ऐसे बाजार, कुछ ऐसे स्पेस फिक्स किए जाएं जहां पर हमको परमानेंट अपने प्रोडक्ट को सेल करने की जगह मिले ताकि हमें लगातार ऑर्डर भी मिलें और हमारी एक इनकम फिक्स हो जाए. श्वेता ने बताया कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. लेकिन, लोगों को उनकी जानकारी बहुत कम है और जब लोन कोई लेना चाहता है तो वह भी आसानी से नहीं मिलता उसमें भी समस्याएं आती हैं तो सरकार को इस दिशा में भी इस तरह से कदम उठाने चाहिए कि आसानी से लोन मिल जाए और महिलाएं या जो भी लोग अपना काम करना चाहते हैं वह उसको आसानी से कर सकें.