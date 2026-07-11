ETV Bharat / state

HBTU दीक्षांत समारोह: 47 मेधावियों को मिले मेडल, राज्यपाल बोलीं- परिश्रम ही सफलता की कुंजी

1071 छात्रों को दी गईं डिग्रियां, नोएडा के सीओई में युवाओं को मिलेगी एडवांस ट्रेनिंग

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि का दीक्षांत समारोह
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि का दीक्षांत समारोह (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (HBTU) का आठवां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ. दीक्षांत समारोह में कुल 1071 छात्रों को जहां डिग्रियां दी गईं, वहीं, 47 छात्र-छात्राओं को मेडल मिला. इस समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुईं. उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना कीं.

मेहनत ही असली चाबी!: समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि, सफलता के लिए निरंतरता और कठिन परिश्रम ही वास्तविक कुंजी है. उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में छात्रों से अपने हुनर के जरिए भारत को इनोवेशन हब बनाने में सहयोग की अपील की.

HBTU दीक्षांत समारोह (Video Credit: ETV Bharat)

आप सभी छात्रों से मैं आह्वान करती हूं, आप अपनी आकांक्षाओं को नवाचार आधारित विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन संग जोड़ें-आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल

छात्रों को मिलेगी ए़डवांस ट्रेनिंग: इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एफडीडीआई के चेयरमैन आरके जालान शामिल हुए. उन्होंने कहा कि, नोएडा के सीओई में युवाओं को एडवांस ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भविष्य निर्माण में कारगार साबित होगा.

दीक्षांत समारोह में 47 छात्र-छात्राओं को मिला मेडल
दीक्षांत समारोह में 47 छात्र-छात्राओं को मिला मेडल (Photo Credit: ETV Bharat)

देश के युवाओं को नोएडा स्थित एफडीडीआई के सेंटर आफ एक्सीलेंस में एडवांस ट्रेनिंग का मौका मिलने वाला है. इसके लिए वह केंद्र सरकार से बात कर चुके हैं. एफडीडीआई में हम युवाओं को इस तरह से तैयार कर रहे हैं, जिससे वह इंडस्ट्री के लिए उपयोगी साबित हों. उनके डिजाइंस ऐसे हों, जो देश की इंडस्ट्री के लिए जरूरी है.- आरके जालान, चेयरमैन, एफडीडीआई

विकास में भागीदार बनेंगे छात्र: एचबीटीयू के आठवें दीक्षांत समारोह में गोल्ड समेत कई पदक हासिल करने वाले छात्र प्रज्ञान वर्मा ने बताया, उन्हें पब्लिक सेक्टर एंड अंडरटेकिंग के क्षेत्र में अपना योगदान देना है. जो देश में लीड इनोवेशंस वर्क हो रहे हैं, उसके लिए खुद को तैयार करना है. इसी तरह कंप्यूटर साइंस से बीटेक की पढ़ाई पूरी कर गोल्ड मेडल हासिल करने वाली छात्रा रैना दीक्षित तकनीक के क्षेत्र में अब शोध कार्य करना चाहती हैं. गोल्ड मेडलिस्ट हाथरस निवासी किशन कुमार पढ़ाई के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं.

कार्यक्रम में विवि के कुलपति प्रो.शमशेर, कुलसचिव अमित राठौर, प्रो.वंदना कौशिक दीक्षित, प्रो.पीके यादव, डॉ.राशि अग्रवाल समेत कई अन्य फैकल्टी सदस्य उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें: IIT कानपुर और CSJMU में संचालित होगा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल; मरीजों को मिलेगी राहत

यह भी पढ़ें: कानपुर का जूही खलवा अंडरपास पर खर्च होंगे 43 करोड़; जलभराव से मिलेगी राहत

TAGGED:

HBTU CONVOCATION
GOVERNOR ANANDIBEN PATEL
MANTRAS FOR SUCCESS
FDDI CHAIRMAN RK JALAN
UNIVERSITY CONVOCATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.