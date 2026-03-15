कहां से चुनाव लड़ेंगे हरक सिंह रावत? सामने आया बड़ा जवाब, जानिये क्या कहा
हरक सिंह रावत ने कहा अगर पार्टी उन्हें मसूरी से चुनाव लड़ाएगी तो वे जरूर लड़ेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 15, 2026 at 7:30 PM IST
मसूरी: पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज मसूरी पहुंचे.यहां उन्होंने कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं को सम्मानित किया. इस दौरान हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. साथ ही हरक सिंह ने अपने चुनाव लड़ने की खबरों पर भी जवाब दिया.
मसूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर हरक सिंह रावत ने कहा वह प्रदेश की कई सीटों पर सक्रिय हैं. वह लगातार जनता के बीच जा रहे हैं. उन्होंने कहा अगर पार्टी उन्हें मसूरी से चुनाव लड़ने का निर्देश देती है तो वह उसका पालन करेंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है. वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए वह प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं. जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं.
हरक सिंह रावत ने कहा गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया. उनका आरोप था कि राज्य का करीब 90 प्रतिशत बजट नॉन प्लान मद में खर्च हो जाता है. मात्र 10 प्रतिशत ही स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसे विकास कार्यों के लिए बचता है. उन्होंने कहा एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये के बजट को महज पांच दिनों में पारित कर देना सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है.
हरक सिंह ने प्रदेश सरकार पर खनन और भू-माफियाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राज्य में खुलेआम कमीशनखोरी चल रही है. उनके अनुसार शराब कारोबार, क्रशर उद्योग और खनन पट्टों में बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आ रही है. कई मामलों में एक ही दिन में पट्टे दिए जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं.
मसूरी के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी होने के बावजूद यहां अब तक तहसील का गठन नहीं हो पाया. शिव मंदिर के पास बना वैली ब्रिज वर्षों से उसी स्थिति में है, जबकि वहां स्थायी पुल का निर्माण होना चाहिए था. उन्होंने कहा लंबे समय से प्रस्तावित रोपवे परियोजना भी अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है, यदि रोपवे बन जाता तो पर्यटकों को काफी सुविधा मिलती. शहर भी जाम मुक्त होता. स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने कहा आयुष्मान योजना अब प्रभावी नहीं रह गई है. उनके अनुसार कई जगहों पर गोल्डन कार्ड होने के बावजूद मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है.
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