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कहां से चुनाव लड़ेंगे हरक सिंह रावत? सामने आया बड़ा जवाब, जानिये क्या कहा

मसूरी: पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज मसूरी पहुंचे.यहां उन्होंने कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं को सम्मानित किया. इस दौरान हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. साथ ही हरक सिंह ने अपने चुनाव लड़ने की खबरों पर भी जवाब दिया.

मसूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर हरक सिंह रावत ने कहा वह प्रदेश की कई सीटों पर सक्रिय हैं. वह लगातार जनता के बीच जा रहे हैं. उन्होंने कहा अगर पार्टी उन्हें मसूरी से चुनाव लड़ने का निर्देश देती है तो वह उसका पालन करेंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है. वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए वह प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं. जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं.

हरक सिंह रावत ने कहा गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया. उनका आरोप था कि राज्य का करीब 90 प्रतिशत बजट नॉन प्लान मद में खर्च हो जाता है. मात्र 10 प्रतिशत ही स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसे विकास कार्यों के लिए बचता है. उन्होंने कहा एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये के बजट को महज पांच दिनों में पारित कर देना सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है.