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हरीश रावत के 'राजनीति अवकाश' पर पार्टी के नेता ही कर रहे चोट, हरक सिंह रावत ने कह डाली ये बात

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ( Photo-ETV Bharat )