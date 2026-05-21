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मैदानी सीट से चुनाव लड़ने के मूड में हरक सिंह, दूसरे दावेदारों की बढ़ी धड़कनें

हरक सिंह रावत ने कहा पर्वतीय सीटों पर युवाओं को मौका मिलना चाहिए. उनके जैसे वरिष्ठ नेताओं को मैदानी क्षेत्रों में राजनीति करनी चाहिए.

HARAK SINGH RAWAT ELECTORAL SEAT
हरक सिंह रावत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 21, 2026 at 5:08 PM IST

6 Min Read
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देहरादून: राजनीति में अपने बयानों से हलचल मचाने वाले हरक सिंह रावत ने एक बार फिर नया बयान देकर तमाम कांग्रेसी नेताओं की धड़कने बढ़ा दी हैं. खास बात ये है कि हरक सिंह ने आने वाले कुछ दिनों में ना केवल सीट तय करने का दावा किया है तो आगामी चुनाव में मैदानी सीट पर ही चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर दी है.

उत्तराखंड की राजनीति में अपने बयानों और राजनीतिक चालों से लगातार हलचल मचाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है, जिसने कांग्रेस के भीतर सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरक सिंह रावत ने संकेत दिए हैं कि वह इस बार किसी मैदानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के मूड में हैं. इतना ही नहीं उन्होंने कई सीटों का नाम लेकर उन नेताओं की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं, जो पहले से इन सीटों पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं.

हरक सिंह रावत लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं. राज्य गठन के बाद से अब तक वह अलग-अलग विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं. वे कई बार मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. यही वजह है कि उनके हर राजनीतिक बयान को गंभीरता से लिया जाता है. इस बार भी उन्होंने अपनी संभावित सीट को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने कांग्रेस संगठन के भीतर चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है.

दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं से उनकी पसंद और राजनीतिक रणनीति को लेकर राय लेना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में हरक सिंह रावत से भी पूछा गया कि वह आगामी चुनाव किस सीट से लड़ना चाहते हैं? हालांकि उन्होंने अभी तक पार्टी हाईकमान के सामने किसी एक सीट का नाम स्पष्ट रूप से नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि अगले एक से दो सप्ताह के भीतर वह खुद तय कर लेंगे कि उन्हें किस सीट से चुनाव लड़ना है.

हरक सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा, लेकिन वह अपनी इच्छा जरूर पार्टी नेतृत्व के सामने रखेंगे. उनके इस बयान ने कांग्रेस के भीतर कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर हरक सिंह रावत किस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं.

सबसे बड़ी बात यह है कि हरक सिंह रावत ने पहली बार खुलकर यह संकेत दिया है कि अब वह किसी मैदानी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा जीवन के लंबे राजनीतिक अनुभव और 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद अब उनकी इच्छा है कि वह मैदानी क्षेत्र की किसी सीट का प्रतिनिधित्व करें. हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने अब तक पर्वतीय क्षेत्रों की विभिन्न विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा है. राज्य के लगभग हर पर्वतीय जिले में राजनीतिक सक्रियता दिखाई है. उनका मानना है कि अब पर्वतीय सीटों पर युवाओं को मौका मिलना चाहिए. उनके जैसे वरिष्ठ नेताओं को मैदानी क्षेत्रों में राजनीति करनी चाहिए.

उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषक इसे एक बड़े संकेत के रूप में देख रहे हैं. माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत की नजर देहरादून और आसपास की कुछ प्रभावशाली मैदानी सीटों पर है. राजनीतिक चर्चाओं में डोईवाला और धर्मपुर जैसी सीटों के नाम प्रमुखता से लिए जा रहा है. हालांकि अभी तक उन्होंने किसी सीट की औपचारिक घोषणा नहीं की है.हरक सिंह रावत ने अपने बयान में यह भी कहा कि उन्हें कई विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रण मिल रहा है. उन्होंने कोटद्वार, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ जैसी सीटों का नाम लेते हुए कहा कि इन क्षेत्रों से भी उनके समर्थक और स्थानीय नेता उन्हें चुनाव लड़ाने की इच्छा जता रहे हैं.

उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर उन नेताओं की चिंता बढ़ गई है, जो पहले से इन सीटों पर सक्रिय हैं. हरक सिंह रावत जिस भी सीट पर दावेदारी करेंगे, वहां टिकट की दौड़ और अधिक दिलचस्प हो जाएगी. विशेष रूप से कोटद्वार सीट को लेकर चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत पहले भी इस क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं. वहीं रुद्रप्रयाग और केदारनाथ जैसे क्षेत्रों में भी उनकी राजनीतिक पकड़ मानी जाती है. ऐसे में उनका नाम सामने आने से स्थानीय नेताओं के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं.

कांग्रेस संगठन फिलहाल इस पूरे मामले में संतुलन बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है. पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि टिकट वितरण से पहले किसी तरह का खुला विवाद सामने आए. यही वजह है कि वरिष्ठ नेताओं की राय लेने के साथ-साथ संगठन विभिन्न सीटों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का भी अध्ययन कर रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा पार्टी की ओर से हरक सिंह रावत से उनकी इच्छा जानने की कोशिश की गई है. उन्होंने माना कि हरक सिंह रावत पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं. पार्टी में अंदरूनी रूप से इस पर चर्चा की जा रही है.

गणेश गोदियाल ने कहा पार्टी के भीतर इस विषय पर चर्चा की जाएगी. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टिकट वितरण का फैसला पार्टी हाईकमान और संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा.

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