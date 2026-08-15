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80वां स्वतंत्रता दिवस: देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में हरक सिंह रावत ने किया ध्वजारोहण, शहीदों को किया नमन

देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में हरक सिंह रावत ने किया ध्वजारोहण ( PHOTO-ETV Bharat )