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हरक सिंह रावत को क्यों धोने पड़े बर्तन?, चाट से लेकर डांट तक का क्या है माजरा, जानिये

देहरादून: आज देहरादून के प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी के नेता रहे डीके पाल और उनके साथियों, ठेली और ऑटो यूनियन, ट्रेड यूनिययों से जुड़े लोगों ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण की. पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई. इस मौके पर हरक सिंह रावत ने अपने छात्र जीवन से जुड़े क़िस्से सुनाकर जीवन में माता-पिता के महत्व को समझाया. साथ ही यह भी बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है.

भागकर गये कोटद्वार, पहली बार देखी ट्रेन: हरक सिंह रावत ने कहा जब वह इंटर के छात्र थे, तब उन्होंने ट्रेन नहीं देखी थी. उस समय श्रीनगर में ट्रेन नहीं हुआ करती थी. मैं श्रीनगर राजकीय इंटर कॉलेज के हॉस्टल में रहा करता था. तब छात्र जीवन में ट्रेन देखने के लिए वो अपने घर वालों को बिना कुछ बताये कोटद्वार भाग गए थे. वहां उनके स्वीत गांव का एक परिचित व्यक्ति किसी दुकान में काम किया करता था. उन्होंने पहली बार तब कोटद्वार में अपनी आंखों से वास्तविक ट्रेन देखी. उसी समय उन्होंने कोटद्वार में पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भी देखा.

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत (ETV Bharat)

साइकिल स्टैंड पर किया काम, चाय के बर्तन धोये: उसके बाद वो कोटद्वार से रेलगाड़ी में बैठ गए. उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह ट्रेन कहां जा रही है . वो अनजाने में लक्सर जंक्शन पर उतर गए. तब उनके पास एक भी पैसा नहीं था. स्टेशन के निकट एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी. उसी दुकानदार का एक साइकिल स्टैंड हुआ करता था. उस साइकिल स्टैंड पर उन्होंने लगभग एक हफ्ते काम किया. एक दिन मिठाई की दुकान पर एक कर्मचारी किसी कारणवश काम पर नहीं आया. उसकी जगह मालिक ने उन्हें दुकान पर चाय के बर्तन साफ करने को कहा, दुकान मालिक ने जब उन्हें बुरी तरह डांटा तो उनके आंसू निकल पड़े.