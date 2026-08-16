हरक सिंह रावत को क्यों धोने पड़े बर्तन?, चाट से लेकर डांट तक का क्या है माजरा, जानिये
हरक सिंह रावत ने अपने बीते दिनों को याद करते हुए इमोशनल पल सुनाये. जिसमें उन्होंने स्कूली जीवन के किस्से सुनाये
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 16, 2026 at 7:46 PM IST
देहरादून: आज देहरादून के प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी के नेता रहे डीके पाल और उनके साथियों, ठेली और ऑटो यूनियन, ट्रेड यूनिययों से जुड़े लोगों ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण की. पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई. इस मौके पर हरक सिंह रावत ने अपने छात्र जीवन से जुड़े क़िस्से सुनाकर जीवन में माता-पिता के महत्व को समझाया. साथ ही यह भी बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है.
भागकर गये कोटद्वार, पहली बार देखी ट्रेन: हरक सिंह रावत ने कहा जब वह इंटर के छात्र थे, तब उन्होंने ट्रेन नहीं देखी थी. उस समय श्रीनगर में ट्रेन नहीं हुआ करती थी. मैं श्रीनगर राजकीय इंटर कॉलेज के हॉस्टल में रहा करता था. तब छात्र जीवन में ट्रेन देखने के लिए वो अपने घर वालों को बिना कुछ बताये कोटद्वार भाग गए थे. वहां उनके स्वीत गांव का एक परिचित व्यक्ति किसी दुकान में काम किया करता था. उन्होंने पहली बार तब कोटद्वार में अपनी आंखों से वास्तविक ट्रेन देखी. उसी समय उन्होंने कोटद्वार में पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भी देखा.
साइकिल स्टैंड पर किया काम, चाय के बर्तन धोये: उसके बाद वो कोटद्वार से रेलगाड़ी में बैठ गए. उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह ट्रेन कहां जा रही है . वो अनजाने में लक्सर जंक्शन पर उतर गए. तब उनके पास एक भी पैसा नहीं था. स्टेशन के निकट एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी. उसी दुकानदार का एक साइकिल स्टैंड हुआ करता था. उस साइकिल स्टैंड पर उन्होंने लगभग एक हफ्ते काम किया. एक दिन मिठाई की दुकान पर एक कर्मचारी किसी कारणवश काम पर नहीं आया. उसकी जगह मालिक ने उन्हें दुकान पर चाय के बर्तन साफ करने को कहा, दुकान मालिक ने जब उन्हें बुरी तरह डांटा तो उनके आंसू निकल पड़े.
गिरवी रखी पिता की घड़ी: हरक सिंह रावत ने बताया तभी दुकान में बैठे रोडवेज के कंडक्टर को मुझपर दया आ गई. वह उन्हें बस में बैठाकर हरिद्वार ले आया. तब उन्होंने हरिद्वार में भी तीन दिन चाट बेचकर अपना गुजारा किया. हालात ऐसे हो गये थे कि उन्हें अपने फौजी पिता की ओर से उपहार स्वरूप मिली घड़ी को उसी चाट वाले के यहां 20 रुपए में गिरवी रखना पड़ा. उस घड़ी को गिरवी रखकर वह वापस हरिद्वार से श्रीनगर चले गए. तब घरवालों ने उनके पिता को पत्र लिखकर उनकी सकुशल वापसी की खबर दी.पत्र मिलते ही उनके पिता छुट्टी लेकर घर आ गए.
एक बहुत ही भावुक और पुरानी यादों से जुड़ी बात बताते हुए हरक ने बताया उन्होंने अपने पिता को हरिद्वार में घड़ी गिरवी रखने की बात बताई. पिताजी जब हरिद्वार की दुकान में घड़ी लेने पहुंचे, तो दुकानदार ने उन्हें घड़ी वापस लौटाने से साफ मना कर दिया. उसके बाद उनके पिता दुकानदार की शिकायत लेकर संबंधित थाने पहुंचे. तब जाकर दुकानदार ने ₹20 के बदले मेरे पिता को घड़ी वापस सौंपी. हरक सिंह ने कहा इस घटना को उन्होंने इसलिए सुनाया है कि हमने अपने जीवन काल में बुरे दिन भी देखे हैं. उनका कहना है कि अपने जीवन में मां-बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता है क्योंकि वे हमें केवल जीवन ही नहीं देते, बल्कि हमारे निर्माण, पालन-पोषण और संस्कारों की पूरी नींव रखते हैं.
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