जागर की धुन पर जमकर थिरके हरक सिंह रावत, सुर्खियों में वायरल वीडियो

पौड़ी गढ़वाल: पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर से चर्चाओं में है. चर्चाओं की वजह हरक सिंह रावत का डांंस है. हरक सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हरक सिंह रावत जागर की धुन पर थिरकते हुये नजर आ रहे हैं.

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में आयोजित छात्रसंघ उद्घाटन समारोह के दौरान एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल मंच पर मौजूद थे. समारोह के समापन पर जब सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत जागर की पारंपरिक धुन गूंजी तो माहौल पूरी तरह भक्तिमय और उत्साहपूर्ण हो उठा. इसी बीच जागर सुनते ही हरक सिंह रावत अचानक भाव-विभोर होकर नृत्य करने लगे, मानो उन पर देवता अवतरित हो गए हों.

जागर की धुन पर जमकर थिरके हरक सिंह रावत (सोर्स: गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र)

उनकी यह पारंपरिक थिरकन और उत्साह देख वहां मौजूद लोग भी रोमांचित हो उठे. कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित छात्र-छात्राओं और दर्शकों ने इस अनोखे पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया. अब हरक सिंह रावत का नृत्य करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वे जागर की लय पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं. कार्यक्रम में ऊर्जा, संस्कृति और परंपरा का यह संगम सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया. लोगों में इस वीडियो को लेकर चर्चा बनी हुई है.

हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब हरक सिंह रावत अपनी गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में आए हों. कभी अपने बेबाक बयानों को लेकर तो कभी सार्वजनिक मंचों पर किए गए अपने पारंपरिक नृत्यों की वजह से, वे हमेशा ही प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने रहते हैं. उनके अंदाज़, व्यक्तित्व और सहज व्यवहार के कारण वे जहां जाते हैं, वहां लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेते हैं.