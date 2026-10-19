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'कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी का एक और बड़ा नेता', हरक सिंह रावत का दावा

उन्होंने दावा किया कि संबंधित नेता ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और देर-सवेर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इस दावे पर संबंधित नेता की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने आना जरूरी है. हरक सिंह के इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में नए दल-बदल और चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

टिकट की दावेदारी पर बोले- कांग्रेस में तय प्रक्रिया से होता है फैसला: रामशरण नौटियाल की वापसी के बाद विकासनगर और आसपास की विधानसभा सीटों पर टिकट के समीकरणों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. इस पर हरक सिंह रावत ने कहा कि अभी टिकट की बात करना जल्दबाजी होगी. कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन के लिए एक तय प्रक्रिया है और किसी एक नेता के कहने से टिकट फाइनल नहीं होता. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्टी के शीर्ष नेताओं में हैं, लेकिन प्रत्याशियों के चयन में प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी, केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी और चुनाव समिति की भूमिका रहती है.

इसके बाद दिल्ली में पार्टी आलाकमान की मौजूदगी में उन्हें औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल कराया गया. हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके आने का स्वागत करती है और इससे संगठन को मजबूती मिलेगी. उनके मुताबिक, रामशरण नौटियाल के कांग्रेस में लौटने से बीजेपी को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

रामशरण नौटियाल की कांग्रेस में वापसी पर हरक सिंह रावत ने कहा कि नौटियाल पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन बाद में बीजेपी में चले गए थे. अब उनकी फिर से कांग्रेस में वापसी हुई है. उन्होंने बताया कि रामशरण नौटियाल की वापसी को लेकर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के बीच पहले ही विस्तार से बातचीत हो चुकी थी. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की राय शामिल थी.

इन समितियों की प्रक्रिया के बाद ही तय होता है कि किस सीट से किस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा. हरक सिंह रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस में टिकट के लिए ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं, तो इसे पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए. उनके मुताबिक, कई नेताओं का चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाना इस बात का संकेत है कि राज्य में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है. हालांकि, टिकट को लेकर अंतिम फैसला पार्टी की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होगा.

कांग्रेस में शामिल हो चुके रामशरण नौटियाल (फोटो सोर्स- X@IamYashpalArya)

बीजेपी को एक और झटका लगने का दावा: हरक सिंह रावत ने बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता के संपर्क में होने की बात कहकर सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी. उन्होंने बताया कि पौड़ी से पूर्व विधायक और बीजेपी के बड़े नेता रहे यशपाल बेनाम से उनकी दो-तीन बार बातचीत हो चुकी है और वे उन्हें अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं. हरक सिंह के दावे के मुताबिक, यशपाल बेनाम क्योंकि बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं और आने वाले समय में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं. उन्होंने इस घटनाक्रम को बीजेपी के लिए संभावित राजनीतिक झटका बताया है और कहा है की लगातार बीजेपी कमजोर हो रही है.

बीजेपी पर जनाधार वाले नेताओं को लेकर निशाना: बीजेपी पर हमला बोलते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि पिछले दो साल में बीजेपी में ऐसे लोगों को शामिल कराया गया, जिनका विधानसभा या जिले में कोई खास जनाधार नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नेता उसी पार्टी की ओर जाते हैं, जहां उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य और सकारात्मक माहौल दिखाई देता है. उनके मुताबिक, रामशरण नौटियाल की कांग्रेस में वापसी और दूसरे नेताओं के संपर्क में होने की चर्चाएं इसी राजनीतिक बदलाव का संकेत हैं.

बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी समीकरण साधने में जुटे हैं. ऐसे में रामशरण नौटियाल की वापसी और हरक सिंह रावत का एक और बीजेपी नेता के कांग्रेस के संपर्क में होने का दावा आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि हरक सिंह रावत का दावा कब और किस रूप में सामने आता है और क्या बीजेपी का कोई अन्य वरिष्ठ नेता वास्तव में कांग्रेस में शामिल होता है.

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