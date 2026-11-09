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साल 2003 असम लड़की कथित रेप केस, हरक ने सरकार को दी चुनौती, राजनीति से संन्यास लेने तक की कही बात

हरक सिंह रावत ( ETV Bharat )

हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार को पहले अंकिता मामले की जांच करवानी चाहिए, जो लगभग चार साल पुराना मामला है. पहले इसकी जांच करवा लो और अगर जल्दबाजी है तो फिर साल 2003 के मामले की भी जांच करवा लेना. हालांकि उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है.