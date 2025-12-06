ETV Bharat / state

देहरादून में सिख समाज का विरोध प्रदर्शन, हरक सिंह रावत ने मांगी माफी, जानिए पूरा मामला

अपने संबोधन के दौरान हरक सिंह रावत ने सिख वकील पर की थी टिप्पणी : हरक सिंह रावत का कहना है कि धरना स्थल पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जिस सिख वकील को बैठने के लिए कहा था, उनसे उनके निजी रिश्ते रहे हैं. उनकी भावना किसी का उपहास उड़ाने की नहीं थी. हालांकि शनिवार को सिख समाज के लोगों ने उनके बयान पर आक्रोश जताते हुए देहरादून के घंटाघर पर विरोध स्वरूप हरक सिंह रावत का पुतला दहन करते हुए जमकर प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन भाजपा के पार्षद संतोख नागपाल की अगुवाई में किया गया.

देहरादून : बीते शुक्रवार को अधिवक्ताओं के धरने पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सिख वकील पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी. हालांकि इसके बाद शाम को हरक सिंह बार एसोसिएशन कार्यालय में पहुंचे और भावनाएं आहत होने पर अपना पक्ष रखते हुए क्षमा मांगी. इसके बाद वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने उन्हें माफ़ भी कर दिया था.

हरक सिंह के बयान से सिख समाज में आक्रोश: उन्होंने कहा कि हरक सिंह के बयान से सिख समाज में व्याप्त आक्रोश है. उन्हें कमरे में बैठकर माफी मांगने की बजाय लोगों के बीच आकर माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर सिख समाज ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. जब पूरा सिख समाज देश की रक्षा के लिए आगे खड़े रहता आया है, उस समाज के लिए जिस तरह हरक सिंह रावत ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है.

हरक सिंह रावत के खिलाफ बीजेपी पार्षद का बयान: संतोख नागपाल ने कहा कि सिख समाज के लिए इस तरह की टिप्पणी करना हरक सिंह की मानसिकता को दर्शाता है. उनके इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध स्वरूप आज सिख समुदाय को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा है. उन्होंने चेताया कि अगर हरक सिंह रावत ने पब्लिकली माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा.

बता दें कि देहरादून में चैंबर की मांग को लेकर वकील काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे है. वकीलों के इसी प्रदर्शन को समर्थन करने कल हरक सिंह रावत वकीलों के बीच पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक सीख वकील पर टिप्पणी की.

पढ़ें---