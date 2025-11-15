ETV Bharat / state

हरक का त्रिवेंद्र पर आरोप, ED भेजकर चुनाव लड़ने से रोका, अब दी मुकाबले की चुनौती

देहरादून: उत्तराखंड के दो बड़े नेताओं हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है. दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे पर जुबानी बाण चलाते रहते हैं. पत्रकारों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल किया कि- हरक सिंह रावत कह रहे हैं, मैं अब बीजेपी में लौट कर नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां से नेताओं को तोड़कर ले आऊंगा.

त्रिवेंद्र-हरक में जुबानी जंग: इस पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि, हरक सिंह रावत जिस कार्य के लिए पहचाने जाते हैं, वो अपने नेचर और अपनी प्रकृति के अनुसार ही, अपने स्वभाव के अनुसार ही बातें करते हैं. हरक सिंह रावत जब तक चुनाव आते हैं, तब कहां रहते हैं ये भी सवाल है. थोड़ा इंतजार कीजिए देखते हैं आगे-आगे क्या होता है.

त्रिवेंद्र के बयान पर भड़के हरक: त्रिवेंद्र रावत का ये बयान जैसे ही हरक ने सुना वो भड़क उठे. इसके बाद कांग्रेस के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हरक सिंह रावत त्रिवेंद्र रावत को शायद मालूम नहीं है कि मैंने कई चुनावों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है. लेकिन कुछ लोगों की किस्मत अच्छी रही कि उनको चुनावी मैदान में उतरने का अवसर नहीं मिल पाया, वरना वह अच्छों अच्छों को घर बैठा देते.

हरक बोले- मौका मिलता तो त्रिवेंद्र को बता देता कैसे लड़ा जाता है चुनाव: हरक यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि नगर पालिका से लेकर एमपी चुनाव तक में मैंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई. लेकिन कुछ लोग यह दर्शाने की कोशिश करते आ रहे हैं, मानो वो ही सब कुछ हों. उन्होंने त्रिवेंद्र रावत के लिए कहा कि उनकी किस्मत अच्छी रही कि मुझे हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिल पाया, वरना मैं उनको बता देता कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है.