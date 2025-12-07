ETV Bharat / state

सिख वकील पर टिप्पणी मामला, हरक सिंह ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी, गुरुद्वारा में की सेवा

हरक सिंह ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी ( PHOTO- उत्तराखंड कांग्रेस )