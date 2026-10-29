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उत्तराखंड के चुनावी माहौल में फिर गर्माया 'जेनी कांड', सीएम के बयान के बाद भड़के हरक, वीडियो में कह दी ये बड़ी बात

जेनी का नाम आते ही भड़के हरक सिंह रावत ( File Photo- ETV Bharat )

देहरादून: 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार के समय राजस्व मंत्री रहे हरक सिंह रावत पर जेनी प्रकरण को लेकर गंभीर आरोप लगे थे. तब राजनीतिक दबाव के चलते हरक सिंह रावत को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था. एक बार फिर से उत्तराखंड में जेनी प्रकरण को लेकर राजनीतिक सियासत गरमा गई है. इसको लेकर हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खरी खोटी सुनाई है. दरअसल सीएम धामी का जेनी कांड को लेकर हाल ही में बयान आया था.

जेनी कांड को लेकर सीएम धामी पर भड़के हरक सिंह रावत: हरक सिंह रावत ने एक वीडियो जारी करते हुए मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोल दिया, तो पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा. उन्होंने कहा कि यह प्रकरण तबका है, जब केंद्र में भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी.