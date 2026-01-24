ETV Bharat / state

ज्ञानवापी परिसर में गूंजा हर-हर महादेव; संतों ने विधि विधान से किया मां श्रृंगार गौरी का पूजन

संतों ने विधि विधान से किया मां श्रृंगार गौरी का पूजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: अखिल भारतीय संत समिति ने मां श्रृंगार गौरी का विधि-विधान से पूजन किया. यह परंपरा कई सौ साल पुरानी है. इसका निर्वहन संत समिति के लोगों ने करते हुए माता श्रृंगार गौरी के विग्रह के बाहर परिसर में पूजा-पाठ संपन्न करवाया. इस दौरान अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस अनुष्ठान को पूर्ण किया. विशेष अनुष्ठान से पहले पश्चिमी दीवार पर मौजूद मां श्रृंगार गौरी के विग्रह का पूजन और नंदी महाराज का पूजन संपन्न करवाया गया. बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी संपन्न हुआ. माता श्रृंगार गौरी के प्राचीन पत्थरों पर कुमकुम, सिंदूर और चंदन लगाकर कपूर से मां की आरती उतारी गई. संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि मां श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन का यह काम वर्षों पुराना है. यह परंपरा बहुत पुराने वक्त से चली आ रही है. ज्ञानवापी परिसर में राम कथा का आयोजन माघ के महीने में होता है. नंदी महाराज का पूजन किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि जब ज्ञानवापी को औरंगजेब द्वारा तोड़ा जा रहा था, तब काशी के संत और कथा व्यास ने भगवान विश्वनाथ को राम कथा सुनाकर मंदिर के विध्वंस के कलंक को मिटाने की बात कही थी. इसी क्रम में सैकड़ों वर्षों से अनुष्ठान होता आ रहा है. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, यह 67 वर्षों से हो रहा है.