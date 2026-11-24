चेत सिंह घाट पर लेजर शो के रिहर्सल में गूंजा हर-हर महादेव, गंगा पार ड्रोन शो की भी हुई तैयारी
घाटों की सजावट, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों को अंतिम रूप दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:02 AM IST
वाराणसी: काशी में देव दीपावली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सोमवार को देव दीपावली के आयोजन को भव्य रूप देने के लिए चेत सिंह घाट पर लेजर शो का ग्रैंड रिहर्सल किया गया. लेजर शो के माध्यम से मां गंगा के अवतरण, बाबा विश्वनाथ और भोलेनाथ की महिमा के साथ काशी के ऐतिहासिक घाटों और धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान को दर्शाया गया.
रिहर्सल शुरू होते ही घाट हर-हर महादेव और जय गंगा मैया के उद्घोष से गूंज उठा. घाट पर मौजूद लोग इस अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए. देव दीपावली से ठीक एक दिन पहले आयोजित रिहर्सल में लेजर शो की पूरी प्रस्तुति को परखा गया. रंग-बिरंगी रोशनी, लेजर किरणों और संगीत के तालमेल से गंगा और काशी की धार्मिक महिमा को जीवंत करने का प्रयास किया गया.
लेजर शो में मां गंगा के धरती पर अवतरण की कथा, भगवान शिव की महिमा और काशी के घाटों की आध्यात्मिक पहचान को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. जैसे ही भगवान भोलेनाथ से जुड़े गीतों की धुन गूंजने लगी, घाट पर मौजूद लोग झूम उठे. पूरा माहौल भक्ति और उत्साह से सराबोर हो गया.
शो के दौरान घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं और पर्यटकों में खास उत्साह देखने को मिला. कई लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे तो कुछ देर तक घाट की सीढ़ियों पर खड़े होकर इस अनूठी प्रस्तुति को निहारते रहे. लेजर की रोशनी और संगीत के बीच काशी की धार्मिक छवि उभरने पर लोगों ने जयकारे लगाकर उत्साह जताया.
वहीं चेत सिंह घाट के सामने गंगा पार भी ड्रोन शो का रिहर्सल किया गया. गंगा के उस पार घाटों और आयोजन स्थल को इलेक्ट्रॉनिक झालरों से सजाया गया है. रोशनी से जगमग गंगा पार का दृश्य भी देव दीपावली की भव्यता को और बढ़ा रहा है. शासन, जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से पिछले कई दिनों से देव दीपावली की तैयारियां की जा रही थीं.
घाटों की सजावट, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों को अंतिम रूप दिया गया है. सोमवार को रिहर्सल के साथ ही देव दीपावली की भव्यता की झलक देखने को मिली. मंगलवार को दीपों, रोशनी, लेजर शो और अन्य आयोजनों के बीच काशी के घाट एक बार फिर आस्था और उत्सव के अद्भुत संगम के साक्षी बनेंगे.
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