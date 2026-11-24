ETV Bharat / state

चेत सिंह घाट पर लेजर शो के रिहर्सल में गूंजा हर-हर महादेव, गंगा पार ड्रोन शो की भी हुई तैयारी

गंगा पार ड्रोन शो की भी हुई तैयारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी में देव दीपावली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सोमवार को देव दीपावली के आयोजन को भव्य रूप देने के लिए चेत सिंह घाट पर लेजर शो का ग्रैंड रिहर्सल किया गया. लेजर शो के माध्यम से मां गंगा के अवतरण, बाबा विश्वनाथ और भोलेनाथ की महिमा के साथ काशी के ऐतिहासिक घाटों और धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान को दर्शाया गया.

रिहर्सल शुरू होते ही घाट हर-हर महादेव और जय गंगा मैया के उद्घोष से गूंज उठा. घाट पर मौजूद लोग इस अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए. देव दीपावली से ठीक एक दिन पहले आयोजित रिहर्सल में लेजर शो की पूरी प्रस्तुति को परखा गया. रंग-बिरंगी रोशनी, लेजर किरणों और संगीत के तालमेल से गंगा और काशी की धार्मिक महिमा को जीवंत करने का प्रयास किया गया.