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प्रयागराज में 'हर घर तिरंगा' का आगाज, धूमधाम से निकली रैली, 17 अगस्त तक गूंजेगा देशभक्ति का तराना

प्रयागराज में 'हर घर तिरंगा' का आगाज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : देश की आजादी के जश्न और अमर शहीदों को नमन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुए 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' का रविवार को प्रयागराज में भव्य आगाज हुआ. अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की ऐतिहासिक भूमि से निकली तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया. 9 अगस्त से शुरू हुआ यह विशेष अभियान 17 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा. देशभर में लोगों को अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. कार्यक्रम की शुरुआत चंद्रशेखर आजाद पार्क के गेट नंबर-1 से एक विशाल तिरंगा रैली के साथ हुई. मुख्य विकास अधिकारी (CDO) हर्षिका सिंह ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रैली जब पार्क स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थल पर पहुंची, तो वहां मौजूद सभी प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. स्कूली बच्चों ने बनाई रंगोली. (Photo Credit; ETV Bharat)